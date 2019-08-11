暑假里 不要纵容孩子太“甜蜜”

小孩子天生对糖有好感，总是吃甜甜的食物，特别是暑假里，一边看电视，一边剥糖吃，然而这样“甜蜜”的生活，小心引来健康隐患。

东南大学附属中大医院儿科乔立兴主任医师介绍说，糖果主要是热卡，这很容易促成肥胖。在食物中糖的含量过高，还可影响钙质的吸收。同时经常吃糖可影响消化功能，甜食在机体内的代谢使体内维生素大量消耗，唾液和消化液分泌减少，胃酸过多，引起肠内发酵致消化不良。过量甜食可增加胰腺的负担。人体在高血糖的环境中时间长了，这会打乱体内原本均衡的内环境，血糖分泌过多，有发生糖尿病的危险。另外，长期大量吃糖，引发肥胖后，或可能引起心血管方面的疾病。

中大医院心理精神科汪天宇博士介绍，吃糖能刺激大脑释放5-羟色胺和多巴胺，使人产生愉悦感。通过磁共振研究，糖与可卡因等毒品都可以使大脑的相同区域（奖赏中心）活跃兴奋起来。不过，糖刺激大脑产生的5-羟色胺和多巴胺，释放量有限，和毒品不能完全相提并论。一般成瘾有三个特点：强烈渴求、反复使用、戒断症状。而“喜欢”不具备这些特征，特别是没有戒断症状。

如果真的对糖上瘾了，出现成瘾症状了，可以采取递减法、替代法、心理治疗等方式来应对。

爸妈总是跟小朋友说，吃糖多了牙会生虫。但是否知道糖吃多了，还会影响视力。中大医院眼科张忠红副主任医师介绍说，吃糖过多会使近视度数增高，病情加重。

这是由于吃糖过多，将导致血糖增高，相应地降低体液的渗透压，使眼球内房水渗透到晶状体内，引起晶状体变形，屈光度增高，从而发生或加重近视。另一方面，糖属酸性物质，食用过量，会使体内碱性物质消耗过多。吃糖过多，体内糖的代谢需要消耗大量维生素，从而造成视神经营养不良，也成为引发近视的原因。