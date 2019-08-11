孩子只咳嗽没发烧，一到医院竟是肺炎

很多人觉得肺炎是秋冬常见病，殊不知，夏天其实也是孩子呼吸道疾病的高发期。目前，气管炎、肺炎、流感等秋冬常见的呼吸道疾病，也占到儿童门诊的30%。南医大二附院副院长、南医大二附院儿童医院院长甘卫华主任医师提醒，如果孩子不是过敏性体质，但是忽然一下子咳嗽了三四天，就要当心了。

肺炎也可能不发烧

说到肺炎，绝大部分孩子家长都和它打过交道，在大家的印象里，肺炎有两大典型的症状，发烧和咳嗽，但最近南医大二附院接诊了不少这样不典型症状的肺炎小患者。

甘卫华主任医师告诉记者，没有发烧，意味着机体的免疫功能没有被调动起来，感染反而容易“往下走”到肺部，形成肺炎。这种肺炎还往往连累一大片肺叶，在医学上叫做大叶性肺炎，咽喉不怎么红肿，听诊器也很难听出来，所以诊断比较困难，患儿必须拍胸片才能确诊。

“有时候一个上午专家门诊，碰到大叶性肺炎的小朋友，就有五六个。”大叶性肺炎常见的诱因有受凉、淋雨等等，但是家长常常觉得夏天孩子不太容易发生肺炎，仅凭不发烧就觉得孩子没事，思想上就没重视，有时孩子咳了半个月、一个月才来医院，对拍片还有抵触心理，导致延误治疗。

孩子的检查单不能单看“箭头”

跑多了几趟医院，很多家长对检查单也有大概的了解，拿到检查单，最先看的是各项后面有几个小箭头，在很多家长眼里，小箭头意味着不正常，小箭头越多，病情越重，心情也一下子急躁起来。这种看检查单的方法，在甘卫华眼里实在是过于简单粗暴。

“很多人不知道的是，检查单上的参考是成人的，一般来说，10岁以上孩子才能参考成人值，小孩子情况复杂，像淋巴这一项，有时还和大人是完全相反的，看检查单要根据年龄以及当下状态等多种情况来综合判断，远不是看箭头那么简单。”甘卫华举例，很多人知道血象高可能存在感染，要挂水了，但孩子呕吐之后身体处在应激状态，也会出现血象高的情况；孩子如果拉肚子，血液浓缩，也会造成各项指标不正常，这都是医生看检查单要考虑到的。家长也应当相信专业医生，不要依据所谓的“常识”来轻易否定医生判断。

家有宝宝，不要随意备抗生素

家有宝宝，刚开始生病时家长非常谨慎，都是根据医生用药指导不敢差分毫，几年下来，孩子病的次数多了，也没那么紧张，症状和上次差不多嘛，上次还剩的药继续吃吧，这是很多家庭都会有的状态。这种情况下，孩子就可能吃上了抗生素。甚至有的家长觉得抗生素见效快，动不动就给孩子吃药“消炎”，抗生素也就成了家中常备药。

医院抗生素已经管起来了，抗生素滥用管理的瓶颈，其实在家庭。“家长没有使用抗生素的权利。” 甘卫华主任医师再次强调，有孩子的家庭，家中可以备着退烧药，清热解毒的感冒药、口服补液盐、止咳糖浆、益生菌和一些抗过敏的药物等等，但一颗抗生素都不要备，需要用到抗生素，一定要经过医生诊断。