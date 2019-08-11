暑期出游皮肤晒伤怎么办？这几个步骤要记牢！

暑假是外出游玩的高峰时期，尤其是去海边玩，即使涂好了防晒霜，做好了防晒措施，一不小心还是会中招。如果晒过阳光后，皮肤出现发红，刺痛、起水泡、脱皮等现象，别怀疑，你可能被晒伤了。

南京市妇幼保健院皮肤科李雪医生介绍，太阳的曝晒下，皮肤晒黑是小事，毕竟还能白回来，可是在肉眼看不到的情况下，肌肤受到重创导致加速衰老，这可不是闹着玩儿的，晒伤后的紧急修复尤为重要！

晒伤后怎么办？李雪介绍，晒伤后的应急处理，这几步骤要记牢！

第一，赶紧给晒伤的皮肤降温。外出晒伤后，要尽快用毛巾包裹冰块或冰水进行冷敷，但注意不要让肌肤直接接触冰块，这样会让皮肤在晒伤后进一步受到损伤，每天3-4次，每次15-20分钟，起到缓解皮肤晒后应激反应的作用。

第二，合理用药治疗。如果冷敷不能改善或者缓解红肿痛的话，建议去皮肤科就医。晒伤处皮肤发痒，可以口服西替利嗪片，外擦糖皮质激素。

第三，涂抹保湿类产品。可以选用低敏的保湿霜，芦荟胶、凡士林等等，但是建议24-48小时后再使用，另外要尽量减少衣物与皮肤之间的摩擦。

第四，一定要注意防晒。吃一堑长一智，在整个晒伤期，皮肤屏障都是受损而且脆弱的，经不起阳光的再次摧残，因此外出的时候，一定要避开阳光。皮肤修复一般需要4周时间，不得已出门时，尽量不要在患处涂抹防晒霜，等皮肤好了再使用，可以通过戴宽沿帽子，穿长袖衣裤，带墨镜遮阳。

最后，李雪还提醒大家，如果晒伤比较严重，出现水泡千万不要轻易刺破它，自行戳破水泡可能增加感染的风险，而且极大的阻碍了皮肤的自身修复。如果水泡不小心破了，可以清洗消毒伤口后涂上抗生素软膏。如果晒伤特别严重者，出现发烧呕吐头畏寒的症状，千万别硬扛，迅速就医才是正确的选择。