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藜麦营养有“三高”

天津市天津医院营养科营养师 康瑞雪

2019年08月11日08:59 来源：人民网-生命时报

最近几年，藜麦算得上一种网红食品，有人将其捧上天，也有人说其没啥营养。事实到底怎样呢？

藜麦属于藜科双子叶植物，原产南美洲安第斯山区，是印加土著居民的主要食物，印加人称之为“粮食之母”，有数千年的种植和食用历史。

从营养上说，藜麦有“三高”。一是蛋白质的质量高。藜麦含蛋白质14.12%，其必需氨基酸构成与乳类相当，其中赖氨酸（限制氨基酸，在谷类中含量较低）是小麦、玉米的两倍以上。二是纤维含量高。藜麦的不溶性膳食纤维含量也较高，为6.5克/100克食物，与玉米相当，远高于小麦和大米。三是活性物质高。藜麦富含酚类、黄酮类、皂苷类、胆碱及植物甾醇等植物活性物质。总体来说，藜麦是一种不错的主食，大家可以常吃。但是，将藜麦称为“营养黄金”“超级食物”“素食之王”“未来食品”，属于商业炒作，大家不要迷信。

藜麦的吃法很多，比如做成藜麦饭或者藜麦粥，藜麦比较好熟，一般蒸（熬）15分钟即可；蒸馒头、烙饼、粽子、饭团、烤面包的时候，也可以加入一些藜麦增加口感和营养；煮熟后做成藜麦沙拉，加入各种蔬菜水果，比如生菜、黄瓜、小番茄、紫甘蓝、西兰花等，还可以加入一些富含优质蛋白质的食物，如鸡蛋、鸡胸肉、虾仁等。▲

(责编：崔元苑、杨迪)


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