维生素不能乱补 维E补过量或得癌

随着大众的健康意识越来越强，很多人都会选择一些功能性维生素补充剂。不过，营养专家告诫大家，维生素不能乱补，吃多了可能有害。

最近瑞典科学家一项研究发现，抗氧化剂维生素E滥服可能促进肺癌转移。研究人员给肺腺癌小鼠喂食了一周的抗氧化剂维生素E，发现这些小鼠肺癌转移的发生率是对照组小鼠的6~7倍，并且它们的癌细胞具有更强的侵袭性和转移能力。另一个美国团队也得出了类似结论。两家机构的科研结果发表在最新一期《细胞》杂志上。

从临床上看，此前一项针对5万人20年的研究数据表明，某些基因型的病人在补充维生素E后，乳腺癌、肺癌、子宫癌和淋巴瘤白血病的发病风险都上升了。还有研究称，维生素E过量使用，会增加患前列腺癌的风险。

北京大学肿瘤医院营养科主任方玉表示，营养素不是越多越好，抗氧化维生素，尤其是脂溶性维生素和某些微量元素，比如胡萝卜素、维生素E、维生素A，都不能随便补、过量补。补充营养素如果超出我们需要量的两倍以上，时间长了都会增加患病风险。

方玉说，大剂量补充维生素E属于营养治疗，需要在某些疾病状态下，在医生的指导下进行。比如癌症化疗的病人自由基会比较多，适当补充高剂量维生素E，可以减少毒素反应、提高疗效。对于癌症放疗的病人，就不适宜补充，因为可能减弱放疗疗效。乳腺癌病人如果摄入脂肪多，会增加复发风险。维生素E的推荐量是成年人每天14毫克，对于3个月到半年的营养治疗，推荐的安全剂量上限是每天600毫克。事实上，水溶性营养素补充剂补多了也有风险，只是相较于脂溶性补充剂，更容易排出体外。

对于普通人预防疾病，专家不推荐补充维生素E。只要平时正常饮食，每天保证有一定油的摄入，比如20~30克烹调油，吃鸡蛋和肉、适量的坚果，通常不会缺乏维生素E。一些全素食者，一点油都不沾，缺乏可能性大。有些特殊病人，比如肝病、胰腺炎，短期内摄入不足，对健康影响也不大。有些患胃肠道疾病的人，脂肪吸收不良，会引起维生素E缺乏，需要营养治疗。

方玉指出，营养素缺乏通常不只缺一种，往往存在多种营养素不足，可以长期吃多种维生素片。还建议大家吃压榨性的油，如橄榄油、亚麻籽油、葵花籽油和菜籽油，平时吃一些坚果和小麦胚芽，从食物中补充维生素E更安全。▲