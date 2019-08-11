立秋到，如何科学贴秋膘？防秋老虎多喝养生茶

本文专家：复旦大学附属金山医院营养科 韩佳雯

“立秋到，贴秋膘，冬去春来身体好。”说的是天凉以后，人们应该多吃些肉食，补充一下因伏天食欲差、加上流汗而带来的亏虚，提高免疫力。不过现在的生活不比从前，平日里已经吃得很好、夏天也注意保养，因此不需要在立秋那天特别食补。

立秋时节，意味着进入了气温由升温至降温的转折期，天气不再像酷暑那样炎热。但是立秋之后天气并不一定马上变凉爽，此时炎夏的余热未消，仍会出现“秋老虎”的炎热天气，处暑节气也将在8月底接踵而来，天气也逐渐转向干热。

立秋过后，还可能再处于炎热之中，而这种炎热气候有时候也可能要延续到9月，之后天气才能真正凉爽起来。因此，立秋后应当避免出现心情烦躁，应积极防范“情绪中暑”。出现“秋老虎”天热之时应减少外出，外出时也要记得随身备好藿香正气、人丹等防暑用品，并采取防晒措施。

注意补充水分，多吃新鲜蔬菜和水果，不要长时间待在空调房里，以免因室内外温差过大引起“热风”。

立秋以后气温由热转凉，气候干燥，夜晚虽然凉爽，但白天气温仍较高，所以根据“燥则润之”的原则，应以养阴清热、润燥止渴、清新安神的食品为主，可选用芝麻、蜂蜜、银耳、乳品等食物。秋季空气中湿度小，皮肤容易干燥。因此，在整个秋季都应重视机体水分和维生素的摄入。

立秋一到，气候虽然早晚凉爽，但仍有秋老虎肆虐，想要防暑，要多喝茶。再者，立秋过后，很多人受到贴秋膘的老谚语的影响，饮食上可能会过于油腻荤腥，此时不妨多喝茶来解油腻。那么立秋喝什么茶呢?

普洱茶

科学证实普洱茶具有溶油祛脂、调节代谢、防辐射等多重效果，长期饮用普洱茶能使胆固醇及甘油酯减少，有治疗肥胖症的功用;同时饮用普洱茶能引起人的血管舒张、血压下降、心率减慢和脑部血流量减少等生理效应，所以对高血压和脑动脉硬化患者有良好治疗作用。

金银花茶

金银花也是民间常用的药材，其味甘、性寒，具有清热解毒、疏散风热的作用。可在炎热的天气饮用，以清热解毒，预防中暑。取金银花茶5到10克，放入杯中用开水冲泡，盖上杯盖焖上几分钟，茶汤的色泽和味道会更佳。

由于金银花偏寒，并不适合长期饮用，特别是虚寒体质或者女性月经期间禁止饮用，否则可能出现不良反应。