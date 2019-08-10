人民直击：电子烟是否影响健康？

“广告上写比香菇还安全，买到手后，产品说明又宣称对健康仍可能有害，这不是自相矛盾吗？”

“吐槽”来自某电子烟消费者武女士。前不久，因为所购买电子烟的广告和产品说明不符，她将电子烟厂商和销售商告上法庭。武女士的代理人京师律师事务所高级合伙人钟兰安表示，该电子烟产品涉嫌虚假宣传，误导消费者。

“无害蒸汽电子烟”“没有二手烟”“不影响他人”等宣传标语，正成为部分电子烟广告的“标配”。与此同时，这类广告也引起不少困惑：使用电子烟是否无害？电子烟烟雾是否影响他人的健康？

“二手电子烟”含致癌物质、劣质烟体存在爆燃隐患、烟液质量参差不齐……多方证据表明，和普通香烟一样，电子烟也会对公众健康产生影响。有专家呼吁，对电子烟产品质量及公共空间使用的监管，应提上议事日程。

电子烟“蒸汽”并非无害

广州某电子烟店打出“健康替烟体验中心”招牌。 胡苇杭 摄

近日，人民网走访位于广州、深圳的多家电子烟实体店发现，不少店家将“无害、健康”当做电子烟的卖点。其中，一家位于广州东站附近的电子烟店打出“健康替烟体验中心”招牌，并称“一秒解瘾，健康替烟”。

还有部分店主表示，电子烟液的主要成分是甘油和丙二醇。这两种物质均为可食用的食品添加剂，加热产生的电子烟“蒸汽”，不会对人体造成危害。

在线上电子烟店铺，宣称电子烟无害的广告同样不少。广东省疾控中心、省公共卫生研究院博士夏英华监测发现，国内18个网站、12个电子烟生产商的14类宣传中，称“对健康有益”的产品占比89%。

事实果真如此吗？

“电子烟并非像商家宣传的完全无害，首先其烟液内的尼古丁就对身体有害。”广州医科大学附属第一医院呼吸内科副主任医师杨新艳指出，长期吸入尼古丁，将对呼吸道产生损伤。

北京控制吸烟协会会长张健枢表示，烟液中的甘油和丙二醇加热会产生甲醛、乙醛等化合物，将对呼吸系统产生不良刺激。“虽然没有了焦油，但电子烟烟液加入新的化学物质，存在新的风险。”

对于电子烟可能造成的危害，有关部门已经开始关注。今年7月22日，国家卫健委有关人员表示，电子烟的危害问题应该引起高度重视。目前，国家卫健委正在会同有关部门开展电子烟监管的研究，计划通过立法的方式对电子烟进行监管。

今年7月26日，世界卫生组织发布报告，确认电子烟“无疑有害”，应当接受监管。今年8月7日，美国食品和药物管理局称，目前已收到127例在使用电子烟后癫痫发作的病例报告，该局正在调查电子烟是否为直接原因。

“二手电子烟”同样危害健康

广州某电子烟体验店设在购物广场内。 陈文夏 摄

在广州珠江新城的某购物广场，一家电子烟体验店开在广场大厅的中央位置，且未设置隔档。体验店店主告诉人民网，使用电子烟产生的烟雾为蒸汽，对人体没有损害，因此在公共场所也可随时使用。

某电子烟网店宣称，“再也不用担心宝宝吸入有害的二手烟”。 APP截图

在某电商平台上，有电子烟厂商在产品详情中贴出成人边抽电子烟边抱婴儿的照片，并称“再也不用担心宝宝吸入有害的二手烟”。

电子烟产生的二手烟真的无害吗？专家表示，这样的说法并不准确。

中国疾控中心研究员吴宜群介绍，加热烟液后，电子烟通过雾化器会产生气溶胶，这是一种由固体或液体小质点悬浮在空气中形成的胶体，悬浮物大小在0.001—100微米不等。这种物质含有复杂的化学成分，是一种新的空气污染源。

有控烟机构模仿日常会议工作环境，做了这样的实验：在面积25平方米的密闭会议室里，当有人抽了两口电子烟后，室内pm2.5值瞬间从5微克每立方米飙升到了1300微克每立方米。

世界卫生组织资料也显示，电子烟产生的二手气溶胶可以造成PM1.0值高出14—40倍，PM2.5值高出6—86倍不等。世卫组织警告，当这种气溶胶的浓度达到足够高时，将对人体健康，尤其对呼吸道疾病患者的健康，造成严重威胁。

不仅如此，吴宜群表示，实验中，亚硝胺、多环芳烃等致癌物，也在电子烟烟液或二手烟中检出。此外，“电子烟二手烟释放的镍、铬等重金属含量，甚至比传统卷烟产生的二手烟中的含量还要高。”

此外，来自美国北卡罗来纳大学的研究还表明，汽化的电子烟烟液会抑制免疫基因的表达。

“二手电子烟”对公众健康带来的危害，已有城市开始重视，并将电子烟纳入新的控烟规定中。日前，深圳、杭州等城市将电子烟列入控烟“黑名单”，禁止在公共场所使用电子烟。

劣质烟具烟液存在安全隐患

烟具爆燃、破裂，烟液掺假、添加不安全成分……目前，市场上电子烟产品良莠不齐，部分电子烟烟具及烟液，也存在种种安全隐患。

在代理武女士诉讼案的过程中，钟兰安找到天津河东区法院去年的一纸判决书。该判决书显示，一名天津小伙在微商上购买价值7800元的电子烟，在使用过程中电子烟突发爆炸，导致他上下唇和牙齿不同程度损伤。

人民网检索发现，天津小伙的遭遇不是孤例。

今年1月，美国得克萨斯州一名男子使用的电子烟突然发生爆炸，碎片扎进他的颈动脉，最终导致他不幸死亡。2018年5月，美国佛罗里达州一名38岁男子在电子烟爆炸后身亡，身体80%被烧伤。

根据美国消防局的报告，美国媒体在2009年至2016年期间，报道了195起与电子烟相关的火灾和爆炸事件，导致133人受伤，其中38人重伤。在澳大利亚、俄罗斯、英国等地，均有电子烟发生爆燃致人受伤的报道。

比起电子烟爆燃事件，在关于电子烟的众多投诉当中，烟液泄漏、劣质烟液、不安全成分添加等质量问题则更加常见。

因为各种质量问题，电子烟网店收到不少顾客差评。 网页截图

调查发现，在部分电商平台的主要电子烟店铺中，“电子烟漏油”“烟具破裂”“电池劣质”“疑似售假烟液”等负面评价不在少数。线上线下销售的多款烟液不具备中文标签，甚至可以在线检索到“品种多、口味丰富、可混合批发”的5—10升装含尼古丁的桶装烟液，线下自行调配出售。

有业内人士透露，烟液是电子烟的主要盈利点，部分电子烟烟液由小作坊勾兑加工而成，卫生条件极差，没有任何安全保障。

此外，电子烟烟液中还可能掺入更加危险的毒品成分。据上海、天津、杭州、珠海等多地海关和缉毒部门发布的多起案件信息，有不法分子将电子烟烟液混入大麻等成分售卖，或走私含有毒品成分的电子烟产品。

中国电子商会电子烟行业委员会秘书长敖伟诺坦承，电子烟行业中仍存在许多乱象。“我们呼吁，尽快出台电子烟国家标准和全国性法律法规，不断加强行业自律，这对电子烟行业有序发展和公众健康保护都有好处。”

“五问电子烟”系列报道