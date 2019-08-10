入秋后老人皮肤又干又痒怎么办？推荐几个食疗方

受访专家/广州中医药大学第一附属医院皮肤科主任中医师 李东海

入秋后，广东的气温没有明显变化，但是空气着实干燥了不少。不少老人都感到皮肤干燥、瘙痒难耐。广州中医药大学第一附属医院皮肤科主任中医师李东海建议，多喝水、多吃碱性食物，洗澡不要过于频繁，洗澡后注意使用润肤乳，可起到预防和缓解干燥、瘙痒的作用。

为啥天气一干皮肤就痒？

李东海解释，天气日趋干燥后，人体皮肤表面油脂分泌减少，皮肤汗液分泌减少，会造成皮肤水分丢失增多而致皮肤出现干燥、干裂、细小鳞屑增多，常有针刺痒、蚁爬样感觉，并因搔抓而出现抓痕、渗血，尤以双侧小腿多见。

老年人本身随着年龄的增大，皮脂腺体分泌功能减退、皮肤萎缩，再加之天气干燥的原因，会比其他人群更易出现皮肤干燥、瘙痒问题。特别是有些老人喜欢用很热的水洗澡，或者洗浴次数过多，在洗澡时使用强碱性肥皂等，可引起人为性皮肤油脂减少，可能会出现全身瘙痒。

治疗：淋浴后皮肤未干时用润肤乳

对于皮肤已经出现的瘙痒，李东海建议，可以用润肤剂治疗，如凡士林软膏、维生素E霜、尿素软膏等。

具体技巧是：淋浴后在皮肤尚未完全干的时候使用润肤制剂，以锁住皮肤内水分不被蒸发，涂抹时最好顺着毛发方向，不要来回涂擦，可能会破坏表皮引起毛囊炎。涂完药后如觉得皮肤较油腻，可用湿毛巾将皮肤擦干。

预防：不建议全身都用沐浴露

对于皮肤瘙痒的预防，李东海建议，老人们避免用过热水洗浴，避免过度清先，不要用碱性洗浴剂，尽量使用中性强弱酸性沐浴露。老年人淋浴时尽量只用沐浴露清洗双腋及双腹股沟，其余部位以清水为宜。

洗浴后及时使用具有保湿作用的润肤液。老年人手部及双下肢建议每天使用润肤露涂抹。内衣应尽量宽松柔软，宜穿棉织品。平时要避免劳累，保持心情舒畅。

另外，平时应多饮水，补充肌体和皮肤的水分丧失，另外合理的膳食结构可以改善体质，延缓衰老。由于人体的体液呈弱碱性，所以多摄入碱性食物如蔬菜，瓜果，豆制品类，牛奶等，可使皮肤细腻光泽。因老年人皮肤瘙痒多为气血亏虚所致，在食疗方面选择有加强补益气血功效的食材。

食疗方推荐

【黑芝麻粥】

材料：黑芝麻25克，大米适量。

制作：大米洗净，加入黑芝麻，再添适量的水煮成粥。

功效：补肝肾、润五脏。

【黄精枸杞粥】

材料：黄精、枸杞各20克，粳米50克，红枣10枚，红糖适量。

制作：粳米洗净，加入黄精、枸杞、红枣和红糖，加水煮成粥。

功效：养血。

【党参红枣茶】

材料：党参15克，红枣15枚

制作：煎汤代茶饮。

功效：气血双补。

【杞子红枣煲鸡蛋】

材料：枸杞30克，红枣10枚

制作：鸡蛋煮熟后剥壳再加入枸杞、红枣煮片刻，吃蛋饮汤。

功效：气血双补

【羊肉黄芪党参汤】

材料：山羊肉300克，黄芪、党参、当归各25克

制作：将山羊肉切块，与黄芪、党参、当归一起放入砂锅内，加水1000克，文火煨煮，至羊肉烂时放入生姜25克和食盐适量，吃肉喝汤，每周一次。（记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

功效：补益气血