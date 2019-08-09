立秋里的仪式感：今天你“啃秋”了没？

经历了一段时间夏季酷热的考验后，8日终于迎来了二十四节气中的“立秋”。一般而言，一旦进入立秋，气温会逐渐下降，意味着秋天的开始。为了迎接这个节气，人们会“啃秋”、贴秋膘。

暑去凉来之际，谷物成熟

立秋是干支历未月的结束以及申月的起始。《月令七十二候集解》：“七月节，立字解见春(立春)。秋，揪也，物于此而揪敛也。”

民俗专家萧放解释，二十四节气是依地球围绕太阳公转的周期确定的时间点，每一时间点相距15天，如果以立春为起点的话，立秋在第十三个节气点上。

从字面意思来看，“秋”字由禾字与火字组成，是禾谷成熟的意思。此时，炎热的夏季即将过去，暑去凉来，意味着秋天的开始。立秋后，梧桐树渐渐开始落叶，所以有“落叶知秋”的说法。

“立秋是根据天文观测地球围绕太阳运行的位置，确定的秋季起始日，它表示季节转换的开始，但并不表示气温会立即下降。”萧放说，末伏往往在立秋节气之后，所以会有“秋老虎”的余威。

但民谚说得好，“交秋一日，水冷三分”。萧放说，一旦进入立秋，气温会开始渐渐下降，“秋老虎”一般也不会持续多久。

他表示，农历二十四节气是人类与自然协调的时间指南，对现代人的生活仍有积极意义。

立秋节气中，古人的仪式感

在古代，立秋是个相当重要的节日。从朝廷到老百姓都非常重视。立秋当日，周天子要亲率三公九卿大夫到京城西郊迎接秋气。天子回朝之后会对有功的军人进行奖赏，并开始军事训练等活动。

宋代的立秋习俗也很好玩。立秋当天，皇宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内，等到时辰一到，太史官会高声说：“秋来了。”奏毕，梧桐如果应声落下一两片叶子，算是寓意报秋。

民间则会戴楸叶，人们在立秋当日将楸叶剪成花样戴在头上，迎接节气的到来。又或者将石楠红叶剪刻花瓣簪插鬓边俗，再不然以秋水吞食小赤豆七粒，祈求平安吉祥。

此外，还有咬秋或者说“啃秋”的民俗，比如立秋日一家人凑在一起吃点西瓜，便算作啃秋了。清代北京人还会吃茄脯，饮香薷汁，希望在秋后可以免除暑热痢疾之害。

饮食调理？这些食品不能少

由于自然气候原因，立秋后短时间内，白天仍然会比较热，但早晚寒气渐盛。入秋后天气干燥，可以吃些滋润的食品，如银耳百合、蜂蜜、芝麻、梨、荸荠等，清凉润燥。

古人认为，秋属金、金主肺，肺气虚弱的话抵抗力会有所下降。所以立秋之后，起居方面最好做到早睡早起，多喝一点荷叶粥、山药粥，滋补身体。脾胃虚寒的人更要慎吃冰镇西瓜。

萧放认为，古人在处理与自然的关系方面，比现代人要好一些。二十四节气是古人在长期生活中的经验总结，自然节律仍是现代人应当遵循的时间框架。

在他看来，二十四节气是我们把握作物生长时间等问题的一种文化技术，涉及日常饮食生活的季节调节与身体保健等。比如，清明品茶踏青、立秋吃瓜秋游也是一种传统的时间生活情趣。

“人类要顺应自然，依循自然时序，才能生活得更加愉快幸福。”在萧放看来，现代人应尊重自然时间，尊重生命节律，享受丰富多彩的生活。