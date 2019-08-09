敢问呼噜何处来疑是春雷落九天

唐代诗人韩愈曾有诗曰: “雄哮乍咽绝，每发壮益倍。有如阿鼻尸，长唤忍众罪。”“迥然忽长引，万丈不可忖。谓言绝于斯，继出方衮衮。”乍一看还以为是在描述一个雄壮的场景，其实却和我们的日常生活息息相关。以上诗句出自《嘲酣睡》，颇为生动地描述了一个胖和尚打呼噜的场景。相信大部分人都有类似的感受，周围人打呼噜总让我们陷入又恨又忧的情绪中，恨的是如雷的鼾声，扰人清梦；忧的是在持续暂停的呼吸中，打鼾者就再也呼不出下一口气。

想要从源头上解决问题，提高自己及他人的睡眠质量，必须了解打鼾的病因。“鼾症”，也叫阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）。究其原因，最常见的是上气道的解剖结构异常导致的气道不同程度的狭窄。上气道包括鼻、咽、喉三个部分，各个部分可以单独导致也可以联合作用形成鼾症。我们可以把整个上气道想象成由一段橡胶软管连接的两个水管，鼻和喉均具有骨性或软骨性支架，咽则是以肌肉为主的软性管道，缺乏骨性或软骨性支架。所以在上气道的三个部分中，口咽腔的狭窄在鼾症中占据于最重要的地位。

以悬雍垂（俗称小舌头）为界，水平将口咽腔分为两个空间，上方的腭咽腔（悬雍垂所在的软腭部分与咽后壁之间的腔隙），下方的舌咽腔（舌根与咽后壁之间的腔隙）。任何能引起这两个空间缩小的因素都可能导致打鼾，包括扁桃体肥大、软腭肥厚、咽侧壁肥厚、舌根肥厚、舌根淋巴组织增生等。这些都能使原本软弱的“橡胶管”更加体力不支。

鼻咽部新生物占位或者本该在13岁左右萎缩消失的腺样体肥大，均会压缩通气横截面，造成气流不畅。通常，腺样体肥大是儿童打鼾的重要原因。

喉腔及鼻腔狭窄造成的鼾症较为少见，但可以作为加重因素。如鼻甲肥大，鼻中隔偏曲、喉肿物等都会引起“水管”变细或畸形。

有一部分患者存在上下颌骨发育异常造成上气道骨性结构狭窄。

还有一些患者并没有气道狭窄，而是随着年龄的增加，神经功能退化，咽部肌肉的弹性降低，通气时达不到比较理想的通气状态。

最后，大脑中的神经中枢就像一位管理调节呼吸的“总司令”，睡眠状态下，“总司令”如果也处于一个疲软状态，出现紊乱，就会造成呼吸动力降低、反应迟钝，引起呼吸工作效率降低，表现为鼾症和睡眠呼吸暂停。

不仅以上的局部因素可以造成鼾症，一些全身性因素、疾病、不良的生活习惯也会间接引起或加重打鼾，例如遗传因素、肥胖、妊娠期、更年期、糖尿病、吸烟、饮酒、服用安眠药等。

上述因素直接或间接造成打鼾者的气道狭窄，白天清醒时咽喉部肌肉代偿性收缩使气道保持开放，不发生堵塞。但夜间睡眠时神经兴奋性下降，肌肉松弛，咽部组织堵塞，使上气道塌陷，当气流通过狭窄部位时，产生涡流并引起振动，从而出现鼾声，就像乐手鼓着腮帮吹喇叭一样，严重时呼吸会暂时停止。

对于身边的打鼾人，了解病因后更要对其多点关爱，可不能像韩大诗人一样：何能堙其源？惟有土一畚！我们应建议患者及时到正规医院就诊，寻取科学的治疗方法。