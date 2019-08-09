7天拿3证，考试包过立刻上岗！月嫂行业乱象丛生 

获得3个月嫂相关证件只需培训7天、培训后可立即上岗、不问学历认字就保证通过考试……在月嫂培训行业里，这些潜规则已经成为常规操作。而在月嫂上岗后，基本上都能拿到1万~2万的工资。在良莠不齐的月嫂素质和专业技能背后，是全国月嫂稀缺的巨大缺口和母婴安全隐患。

为了解月嫂培训的相关情况，健康时报记者最近走访北京多家家政公司进行调查。

加速班培训7天可拿3个证

培训后第2天即可上岗

健康时报记者首先来到北京市朝阳区摩玛大厦的某月嫂公司，以帮亲戚咨询的身份询问报名培训的情况。

“要是49岁的阿姨，建议报金牌月嫂班，包括母婴护理师证、催乳师证和营养师证，培训23天后，3个证件全能考下来，不用等到发证，培训后第二天就能入户(去雇主家工作)，最低保证到手7000元工资。”该月嫂公司的某女士告诉记者，这些课程的学费是5580元，培训过程中管吃管住，培训结束后，还能负责联系客户，现在需求量大，直接可以入户工作。

在该女士提供的月嫂培训价目表上，分为初、中、高级月嫂、金牌月嫂、首席月嫂、皇冠月嫂，但不是由服务质量和水平评定，而是根据培训费和课时费评定。

“花1万元，学一个月，可以直接拿到手5个证，包括最火热的小儿推拿证，直接变成皇冠月嫂，一个月至少收入2万。”该女士告诉记者，现在是暑假，北京的月嫂供不应求，建议亲戚马上来学。

大部分家政公司对雇主家庭介绍时，都说主要根据月嫂本人所带过的婴儿数目、从业时间长短等，来评定月嫂级别，越高级别价格越贵，服务越好，但事实上都是根据入职考证件时的培训费和课时费来评定等级。

随后，记者又走访了其他多家家政公司，大多数公司都表示每个证件需要培训7天~15天，培训的证件越多，越省时间。这些月嫂公司都承诺，培训后直接上岗，不用为客户资源担心。

另一家月嫂公司介绍，如果想立刻入户，节省培训时间，可把三个证件的时间加速培训，原本20多天，可以压缩到7天速成。

在记者问起发证机构时，这些家政公司均表示，是国家认可的机构，全国通用。至于培训机构和老师，家政公司则含糊表示，是在学校培训，老师都是医学院专业的，更有家政公司表示，培训后拿到证件就大功告成，其他的都不重要。

只要认字就可考试

家政公司保证100%通过

“我们这个月嫂是婆婆去年就交定金预定的，据说是有过几十个母婴护理经验的金牌月嫂。但后来我们发现她连字都认不全，两个月离职的时候还偷走了家里好几瓶白酒，连木耳蘑菇都拿走很多。”北京市朝阳区北苑附近的赵成玉(化名)今年5月刚诞下一名男婴，早在去年年底，婆婆就为儿媳预定了据说很“火爆”的金牌月嫂刘阿姨，一个月18880元，他们签了两个月。

“生完第二天晚上开始，月嫂就开始整夜在医院陪护了，把我照顾的还可以，但有时候发现对孩子的护理并不专业，后来我发现她有些说明书的字都看不懂，第一个月快结束和她聊天时才知道，这个月嫂连小学都没毕业。”赵成玉告诉记者，因为已经交完钱，换月嫂很麻烦，就将就用了两个月，但月嫂走时偷走了很多家里的东西，让全家特别气愤。

“她的各种证件是怎么考下来的?”赵成玉一家感到很疑惑。

其实，在月嫂行业，像这种小学都没有毕业就能通过考试的月嫂有很多。

记者分别走访了朝阳区3家家政公司和通州区一家家政公司，老板均表示，只要认字就能通过各科考试。

“这种证件的考试不像是考学校，我们平时训练的题就是考试题，要是考试时实在不会，会有老师现场提点。”看到记者有疑虑，几位“老师”表示。

记者说自己的亲戚只有小学文化，担心培训后考试不合格，家政公司老板表示，可以保证100%通过，不管培训结果如何，考试绝对没问题。

月嫂行业鱼龙混杂

规范亟待监督落实

早在2016年2月1日，由国家标准化管理委员会发布的《家政服务母婴生活护理服务质量规范》和《家政服务机构等级划分及评定》两项国家标准就已正式实施。

其中，《家政服务母婴生活护理服务质量规范》对母婴生活护理员(俗称月嫂)提出了基本要求：母婴生活护理员应为年龄在18岁到55岁之间，具有初中以上文化程度的女性，应具备与等级相适应的服务技能，在上岗服务时应着统一工作服，定期参加职业培训，无刑事犯罪记录，无精神病史和传染病等。

显然，像刘阿姨这种月嫂根本不符合相关规范。然而如今的月嫂市场，这些规范却形同虚设，小学文凭也可培训上岗，证件基本是“终身制”，多证在手，工作到60岁都没问题，家政公司更不会为月嫂定期培训。

虽然国家发布了关于家政服务的国家标准，但属于行业规范，并没有上升为法律层面，其发挥的作用有限。部分月嫂素质过低，育儿方法不科学，对孕妇和婴儿存在一定的风险。

月嫂行业良莠不齐的背后，是我国巨大的家政服务市场缺口。根据商务部发布的《2017年中国家政服务行业发展报告》显示，近年来，家政市场供不应求，2017年总产值已经高达4400亿元，该行业已发展成万亿级别的市场。据不完全统计，全国对月嫂的需求达400万人，而现有实际从业人员不足100万人。其中居家月嫂缺口高达70%~80%。特别是“全面二孩”时代到来，月嫂行业更是显露出供不应求的趋势，很多家政公司的月嫂签约率从2016年开始均有不同程度上涨。在北上广等一线城市，有些金牌月嫂月入三四万元也是常事，收入超过白领。

目前全国家政服务业从业人员2200多万人，以城市下岗工人、进城务工农民为主，文化程度相对较低。虽然去年7月，国家发改委、人社部等17个部门就联合发布了《家政服务提质扩容行动方案(2017年)》，提出强化家政服务业岗前培训，育婴员、养老护理员等职业实行在岗“回炉”培训机制，但在真正操作和执行时，还是存有一定局限性。