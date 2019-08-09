北京费森尤斯卡比25周年庆典暨费卡二期项目开启仪式

8月8日，北京费森尤斯卡比医药有限公司（简称北费）迎来了她25周年的生日。这是北费新项目落成医药基地后又一值得庆贺的喜事。

德国费森尤斯集团是一家提供透析、输液和临床营养治疗产品，医院与家庭医疗护理以及配套服务的医疗公司，创立于1912年，总部设在德国巴登洪堡，连续多年位列世界五百强行业领先地位。北京费森尤斯卡比医药有限公司是集团在中国的全资子公司，成立于1994年。

医药基地北费项目占地66亩，总投资约5亿元人民币。自2013年初费森尤斯集团决定在医药基地投资建厂以来，在北京市政府、大兴区政府、大兴生物医药医药产业基地及相关部门的大力支持和关怀下，项目如期完成建设并于2017年实现全面达产运营。公司2018年的销售额达23.2亿元，税收达3.92亿元，2019年，公司年产值预计27亿元人民币。这一制剂工厂是费森集团近年来在中国较大的固定资产投资项目，也是集团首次在中国建设独资生产工厂。

当日，费卡二期项目正式奠基，该项目将完善费森尤斯卡比在中国的供应链体系。据了解，费森尤斯卡比项目正在加速北京整体布局和加速发展，已在医保、咨询、仿制药、医药进口、配置外包等方面的合作进行交流，以及在推进医药配置外包服务方案和在健康管理、医保合作、商保项目等方面的合作方案。

北费成长的25年，用卓越的业绩向中外股东证明了自己。在未来的日子里，北费将以更加坚定的信念将“仁心同德 爱在中华”这一理念传承、发扬，一如继往地为提高中国人民的健康水平而不断努力奉献。

近年来，医药基地不断加快“高精尖”项目引进和中检院、医科院等大院大所的引进，推进医药重大项目开工建设与生产，实现了园区以药品研发检测为核心板块，现代中药、创新化药、医疗器械、生物制药为主体板块，兽药、大健康为拓展板块的“1+4+2”主导产业，与此同时，努力实现“中国药谷?健康新城”的发展目标，打造千亿级“中国药谷”品牌。