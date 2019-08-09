高糖警告！甜品美味 可别贪吃

暑假已经过半，还没和好朋友约起来吗？甜品店、冰饮店，简直没有比吹着空调吃个蛋糕更惬意的约会方式了。可是，过多的糖分会对人体产生意想不到的危害，快来学习学习，谨防掉入“甜蜜的陷阱”喔

长期吃糖超量的危害

人体每天都需要摄入一定量的糖分，广义的糖包括碳水化合物，狭义的糖即指生活中的甜食，如糖浆、白糖。有甜味的糖，每天的摄入量应该保持在30到40克之间，以果酱为例，两小勺果酱基本上就含有30克糖。如果每天吃糖的克数超过了正常的摄入量，长期下来就会对身体形成不可忽视的伤害。

导致龋齿

经常吃糖又不及时漱口， 极易患龋齿（蛀牙）及多种口腔疾病。牙齿和口腔疾病会给我们进食带来很多的困扰。

降低营养素的吸收

儿童经常食糖，特别是空腹食糖，可损害机体对蛋白质等重要营养物质的吸收，影响身体发育和智力发展。

引起肥胖

糖也是产能营养素，对于人体有着很大的作用，当糖进入到人体以后，一部分在胰岛素的作用下分解，来供应人体所需要的能量，另一部分也在胰岛素的作用下合成糖原储存起来，以备急用。但是人体合成糖原是有上限的，再多的糖就会转化成脂肪储存到体内，久而久之引起肥胖，而肥胖能引起很多慢性疾病，包括心脑血管疾病、糖尿病、癌症等。

引发糖尿病

人的机体是有识别能力的，当摄入大量的糖类食物时，胰腺就会拼命的工作，拼命的分泌胰岛素，来将这些糖分解功能、合成糖原。如果一个人经常摄入大量的糖，胰岛素就要经常的超负荷工作，而机体每一个器官都是有寿命的，超负荷的工作会导致提早的功能衰竭，早晚就不干活了，这个时候，糖尿病就发生了。

引发痛风

糖过量易导致人体内源性尿酸的形成，而尿酸过高，就很容易引发痛风，痛风这种病真是很折磨人的，死不了人，却疼得想死。它有一个绰号叫做“不死的癌症“，可见，糖过量的危害是多么的可怕。

骨质疏松症

进食大量糖或碳水化合物，会消耗体内大量钙、镁、钠等，体内钙的不足使肌肉硬化和张力减弱，调节血压的机制紊乱，大量钙被中和，又能让骨骼脱钙，而出现骨质疏松症。

女性疾病

妇科专家表示，女性患阴道炎，不注意个人卫生是一个重要因素，但还有一个重要因素就是嗜吃甜食。女性食糖较多会令血糖或尿糖偏高，导致阴道内糖原增加，酸度增高，继而发生念珠菌性阴道炎。现在的甜味食品大都含有非常多的糖分，经常吃甜食的女生很容易糖分过量，患病的几率也就非常高了。在临床诊断中，许多容易得妇科病的女性，其血糖或尿糖都明显高于正常水平，当90%的患者在减少日常糖分摄入量后，一年内念珠菌性阴道炎的感染或复发便明显减少，这说明糖分摄入量与念珠菌感染关系非常密切。

含有“隐形糖”的食物

焙烤食品和面点

市场上出售的面包、甜饼干含糖量通常都在15%至20%。即便自己动手焙烤，要想做得好吃，糖也不会少。现在很多中式点心，比如一些小馒头、小包子、奶黄包之类，也都要加点糖。

甜饮料

包括各种碳酸饮料、果汁、乳酸菌饮料等。一瓶500毫升可乐的糖含量在50克左右，一瓶350毫升的乳酸菌饮料，含糖量也在50克左右。市售很多果汁饮料，即使是纯果汁饮料，含糖量也很高。尤其需要指出，女性偏爱的红枣浆、蜂蜜柚子茶等所谓“健康饮料”，实际上加的就是红糖，其中90%以上都是糖，而蜂蜜的含糖量通常也在75%以上。

日常家庭烹调

如，红烧肉、糖醋排骨、红豆沙、绿豆沙等，都会加糖。

如何躲避“甜蜜陷阱”

1、日常尽量不喝甜饮料，即使纯果汁也要少喝，尽量直接吃完整的水果最好。榨果蔬汁时，应尽量多放蔬菜，少放水果。

2、尽量控制焙烤食品摄入量，尽量少吃面包、曲奇等甜食，自制面点尽量少放糖。

3、自己烹调要养成尽量不加糖的习惯。比如，喝粥不加糖，做菜也要少放糖。

4、购买包装食品时，注意看清标签中的成分和营养素含量。另外，在食品标签中，还有很多东西其实也都是糖，比如玉米糖浆、麦芽糊精等。