在屋里放一碗糖水真的能驱蚊吗？

盛夏之际，除了炎热，蚊虫叮咬恐怕也是一大困扰吧。驱蚊方法千千万，有一种看上去十分不靠谱，就是在房间里放一杯糖水。盛放糖水的容器可以是一个饮料瓶，也可以是一个酒瓶，然后不盖盖子将瓶子放在房间内，利用糖水散发的甜味吸引蚊子，而被引诱的蚊子飞进瓶子里被糖水困住，最终困死在糖水瓶中。

看到这里，或许很多人会想，这种所谓的“生活小妙招”最不靠谱了，因为很多方法都是自我想象，没有科学依据。况且有科学研究表明：蚊子寻找吸血对象是通过嗅觉感知二氧化碳、乳酸、羧酸、醛和辛烯醇这些物质的，而甜味并非在蚊子的感知范畴内。

但研究人员对原产于东南亚的亚洲虎斑蚊(又名白纹伊蚊)的行为进行了实验研究。研究人员将一些饥饿的雌性蚊子喂食糖溶液后，放进不同的透明塑料杯里，同时杯中都挂有一个棉球，这些棉球有些是浸过糖水的(浓度分别为5%、20%、50%)，有些只是浸过普通的水，并将杯口用特殊的网罩屏障封住，随后实验人员将自己的手放在这个屏障上方，以此来引诱蚊子，并观察被喂食糖后的蚊子对人类血液还有多大兴趣。

研究人员观察后发现：雌蚊在有纯水棉球的杯子里更具有攻击性，且攻击频率更高；而在挂有糖水棉球的杯子里，蚊子的攻击性相对减弱了很多，而且糖水浓度越高，蚊子的攻击性越小，这就说明糖水确实会降低蚊子对吸食人血的“渴望”。

由此可见，这种貌似“不靠谱”的糖水防蚊虫叮咬方法还是具有一定效果的。

然而，相比单一的实验室环境来说，家里可要复杂许多，糖源可不光糖水，像蔬果、垃圾等都是能吸引蚊子的糖源。而糖是无色无味的，相比成分单一的糖水，味道丰富的蔬果可能更具吸引力。

另外，如果这杯糖水只是把蚊子吸引过来而不将其杀灭，那么从长远来看这就不是驱蚊而成了养蚊子，还得想办法解决诱蚊的同时灭蚊的问题，否则还是难逃被叮咬的噩运。