临期食品成“热门”，监管要跟上

市场价169元一箱的进口品牌矿泉水，99元能买2箱;进口的东南亚产白咖啡30元3盒;来自欧洲的面包干价格9.9元一箱……周末的傍晚，位于北京西单商业街的一家进口食品店里很是热闹。同样是进口食品，因为保质期限临近，商品会以明显更低的价格出售，吸引了不少消费者。从线下不断生长的门店到线上陆续兴起的平台，近两年来，临期食品成了一些商家看中的“财路”，有的商家甚至直接让剩余的保质期限成为商品价值的折算依据。(8月8日《人民日报海外版》)

临期食品不是过期食品，而是保质期限临近，商家为了避免临期食品变成过期食品，通过低价促销商品。而对于消费者来说，购买临期食品也较为划算，这些临期食品并没有过期，还有较长的保质期，质量并没问题，现在价格比原价低了不少，这让这些临期食品也大受消费者青睐。

对于商家来说，临期食品本是行业难题，这些曾经积压、难处理的临期食品，甚至可能还未出售就变成了滞销品，这就会造成大量浪费，也让商家利益受损。通过对临期食品打折出售，反倒能够“变废为宝”，是在盘活闲置资源，让浪费变成价值。最终能让消费者与商家实现“共赢”，而消费者与商家“你情我愿”，这正是促进临期食品做成热门生意并做大做久的动力所在。而临期食品变成“大生意”，这也是商品市场渐趋成熟的一种表现，是市场在发挥“自我调节能力”。

据了解，目前我国每年因为流通效率低下而造成的食品损耗多达上千亿元。有业内人士称：2017年，中国进口食品金额已经突破600亿美元，按5%的库存沉淀计算，这就是上百亿元人民币的市场。从此可以看到，临期食品这盘生意还大有可为，还有很大的市场潜力可供挖掘。

但目前的临期食品市场还存在一些问题。比如有商家并不标明商品的原价、折扣信息;有的临期食品甚至并没有给消费者多少优惠，一些商家打出打折的广告，实则并没有为消费者优惠多少，背后原因就在于信息不透明，消费者的知情权也没能得到相应保障。临期食品在一些无良商家眼中，甚至就是继续坑骗消费者的道具与噱头。

将每年上亿元的临期食品变成热销商品，对于商家与消费者来说，是互惠互利的好事，也有利于节约社会资源，有利于“节约型社会”的建设。但商家销售临期食品要给消费者“实打实”的优惠，更不能侵犯消费者权益，要能保障消费者知情权等。临期食品成了热门生意，这是一件好事，要将好事做好，还需要监管部门加强对行业的监管，避免商家从临期食品这门“大生意”中坑骗消费者，也需要商家能够加强自律。这样才能将临期食品这一热门生意做得更好，从而也才能促进商品市场变得更为成熟，更好惠及广大消费者。