夏季“四防”护好呼吸道

主讲人：清华大学附属北京清华长庚医院呼吸与危重症治疗科主任 牟向东

夏季高温湿热，容易滋生细菌、真菌、寄生虫，各种过敏原的数量也明显增加，这些都对我们的呼吸道造成了不良影响。我们更要保护好呼吸道，做到以下“四防”。

1.防过敏原。过敏性疾病可导致过敏性皮炎、过敏性结膜炎、过敏性鼻炎，更为严重的是过敏性哮喘，常常表现为反复发作的喘息、气急、胸闷、咳嗽等。

呼吸系统的过敏原主要有：花粉、动物的毛皮、尘螨、霉菌等。随着人们生活水平的提高，房子装潢越来越奢华，房间间隔严密、渗透性差、不易散潮，给室内尘螨和霉菌生长提供了条件；家庭使用的地毯、床单、被褥没有及时清洁，也是尘螨和皮屑生存的温床；养宠物也是一个重要原因，许多女孩子对动物皮毛过敏，不适合养宠物，也不适合穿皮草衣物。

建议：预防过敏性疾病，最主要的方法就是“脱离”过敏原，脱离这个环境。比如：家里新装修，有些刺激性气味，尽量使用环保装修或者散味之后再搬入。在鲜花盛开的季节，过敏体质的人外出时最好戴口罩；夏季的温度和湿度更有利于螨虫的生长繁殖，应避免使用绒毛毛毯及丝质床单，要经常清洗被单、床单、枕套、沙发罩等用品，最好能在外面晒干；以木制品或塑料制品代替填充式家具；以木板或瓷砖为地板，尽量不要使用地毯。对于支气管哮喘患者，需要随身携带压力定量气雾吸入剂急救药物；若出现急性发作，先自我处理，若症状没有缓解甚至出现呼吸困难，应马上到医院救治或打120急救电话寻求帮助。

2.防空调传播呼吸疾病。空调通风系统已经成为室内空气污染的主要来源之一，占室内空气污染的45%左右。随着气温升高，人们开始打开空调享受凉爽，如果在开始使用之前没有对空调系统进行保养清洁，开启时就容易造成室内空气污染，传播呼吸道传染病。

空调通风产生的污染物有军团菌、支原体等，容易引发呼吸道传染病，还给螨虫提供了生存环境。若受到病原微生物污染，则可能引发呼吸道传染病的传播。汽车行驶过程中，从空调进风口吸入大量灰尘、脏物，吸附在蒸发箱和空调系统内，也易滋生大量细菌、霉菌、螨虫。长时间处在这种环境中，人会感到头晕、恶心甚至诱发呼吸道疾病。

建议：家庭空调和汽车空调使用前，应对空调系统进行一次彻底清洗。家庭空调清洗时取出过滤网，先用清水冲洗，然后用小苏打水清洗，再用清水冲洗干净，晾干后重新装上再开启空调。

汽车空调的清洗最好去专业店。清洁空调不仅可以减少危害健康的因素，还能延长空调的使用寿命。在使用空调的环境中，最好每隔一两个小时通风25分钟左右，既可避免室内外温差过大造成“空调病”，又能使空气保持新鲜。同时加快室内空气流通，降低室内空气湿度，也可以杀死尘螨。

3.防热射病。热射病是指因高温引起的人体体温调节功能失调，体内热量过度积蓄，从而引发神经器官受损。主要症状表现为：患者出现局部肌肉痉挛、高热、无汗、口干、昏迷、血压升高、咳嗽、哮喘、呼吸困难甚至呼吸衰竭等现象，在中暑的分级中是重症中暑。

该病通常发生在夏季高温同时伴有高湿的天气，因此，当遇到高温天气，出现大汗淋漓、神志恍惚时，要注意降温。

建议：如高温下有人昏迷，应立即将其抬放至通风阴凉处，采用物理降温降低昏迷者的体温，随后要持续监测体温变化，高烧40℃左右者要马上送至正规医院及时治疗，千万不可小视，耽误治疗时间。经常外出者一定要多喝水，注意防暑降温，还可常备藿香正气水、风油精等，回家后用温水洗澡。

平时还要坚持适合自己的运动，适当的体育锻炼可以增加肺活量、减缓肺功能衰退。即使中老年人也可以练习打太极拳、游泳、散步等，一旦有问题及时看医生。

4.防刺激性气体。家庭洗涤、清洁中各种化学用品如果使用不当，就会产生刺激性气体，直接危害呼吸道的健康。

（1）空气清新剂。空气清新剂大多含有苯酚，人体吸入后，会引发呼吸困难和头痛并刺激眼睛。皮肤接触后，还可能导致脱皮。

建议：可用盆栽绿色植物进行自然清新空气，替代“空气清新剂”。

（2）厕所清洁剂。厕所清洁剂里通常含有萘，这种有毒物质会刺激皮肤、眼睛和呼吸道。大量吸入后，人的肝脏和肾也会遭到损害。每次清洁厕所时，一定要开窗通风，如果厕所没有窗户，要打开排气扇。

建议：可在晚上将250毫升白醋倒入便池内，第二天再刷洗，同样起到清洁作用。

（3）漂白剂。大部分漂白剂都含有一种名为次氯酸钠的化学物质。它具有很强的腐蚀性，会释放出具有刺激性的有毒气体，过度接触可能对肺部和头发造成损伤。漂白剂和氨水这两种常用于家庭的清洁剂，若同时使用尤其危险，因为两者会发生化学反应，释放出氯气。

建议：对于衣物上的污点，将柠檬切片后反复擦拭，可清洗干净。

（4）清洁粉。许多用来清洁玻璃窗的清洁粉，含有特殊的氨气味。这会刺激和腐蚀皮肤，造成眼睛和肺部不适。长期与氨接触，还会造成人的肝脏损伤。

建议：用两汤匙的醋，兑上一升热水，再用布蘸湿后擦玻璃，同样明亮。

（5）灭蚊剂。灭蚊剂属于菊酯类农药，这一类农药属于低毒农药，有轻度拟胆碱作用，但比有机磷类弱，人体可以通过皮肤、口腔等吸收。主要表现为恶心、呕吐、胃肠绞痛、腹泻、头痛、头晕、晕厥等，过敏者可有皮疹、过敏性鼻炎及支气管哮喘，严重者出现针尖样瞳孔。

建议：室内用了灭蚊剂后，要开窗通风，等异味散尽后再进屋。避免直接接触灭蚊药液，如有接触，应换掉所有衣物，并用清水或1%~3%的碳酸氢钠液彻底清洗被污染的皮肤、指甲和头发等。▲