塑料制品会让孩子发胖

近日，美国纽约大学的一项新研究发现，用于制造塑料的化学物质正在危害着消费者的健康，经常接触塑料或食用罐装食品可能导致儿童发胖。

上世纪60年代，双酚A开始被用于制造塑料（奶）瓶、食品和饮料（奶粉）罐内侧涂层。之后，从矿泉水瓶、医疗器械到食品包装等，它的身影无处不在。过去已有研究表明，双酚A通过干扰荷尔蒙导致人体内分泌紊乱，威胁人类健康。为规避伤害，作为替代品的双酚S与双酚F使用量呈增长趋势，被广泛应用于合成塑料、食品及饮料铝制包装的内壁及热敏纸等。纽约大学医学院的雅格布森博士利用美国国家健康与营养调查机构的数据分析评估了双酚S和双酚F与6~19岁儿童、青少年肥胖之间的关联性。结果发现，尿液中双酚S与双酚F含量高的儿童患上肥胖症的概率显著增加。

该研究结果表明，作为双酚A的新一代替代品，双酚S与双酚F仍然对少年儿童有较大危害，产品替代并未从根本上解决此类化学物质损害人体健康的问题，目前唯一的方法还是尽量让少年儿童远离塑料制品。研究结论发表在《内分泌学会》杂志上。▲ （徐 蔓）