热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

塑料制品会让孩子发胖

2019年08月09日10:44 来源：人民网-生命时报

　　近日，美国纽约大学的一项新研究发现，用于制造塑料的化学物质正在危害着消费者的健康，经常接触塑料或食用罐装食品可能导致儿童发胖。

　　上世纪60年代，双酚A开始被用于制造塑料（奶）瓶、食品和饮料（奶粉）罐内侧涂层。之后，从矿泉水瓶、医疗器械到食品包装等，它的身影无处不在。过去已有研究表明，双酚A通过干扰荷尔蒙导致人体内分泌紊乱，威胁人类健康。为规避伤害，作为替代品的双酚S与双酚F使用量呈增长趋势，被广泛应用于合成塑料、食品及饮料铝制包装的内壁及热敏纸等。纽约大学医学院的雅格布森博士利用美国国家健康与营养调查机构的数据分析评估了双酚S和双酚F与6~19岁儿童、青少年肥胖之间的关联性。结果发现，尿液中双酚S与双酚F含量高的儿童患上肥胖症的概率显著增加。

　　该研究结果表明，作为双酚A的新一代替代品，双酚S与双酚F仍然对少年儿童有较大危害，产品替代并未从根本上解决此类化学物质损害人体健康的问题，目前唯一的方法还是尽量让少年儿童远离塑料制品。研究结论发表在《内分泌学会》杂志上。▲ （徐 蔓）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn