每天读书15页提高注意力

读书的好处毋庸置疑，但很多人却坚持不下去。美国华盛顿市美利坚大学语言学教授内奥米·S·巴伦博士近日研究指出，为阅读设定一个小目标——每天只读15页，就可以获得意想不到的益处。

研究人员将参试者分为两组，要求一组人每天坚持阅读15页，另一组人则必须读满一小时。结果显示，第一组中大多数人读完15页最多需要30分钟，并保持了良好的阅读连贯性。相比之下，第二组虽然单次阅读量大，但整体读完却推迟了几天甚至几周。

巴伦博士指出，一些人读书容易“半途而废”是因为看到厚厚的总页数就“望而却步”。其实，制定具体目标并将时间安排得当，就能顺利读完一本厚书，还能养成良好的阅读习惯。与锻炼身体和练习乐器一样，连贯性对读书非常重要。每天阅读不间断，才能够更好地把握主题和情节，提高理解能力。

巴伦博士还强调了纸质书的优越性。他说，电子书阅读过程会被各种诱惑打断，甚至导致阅读计划完全搁浅。与电子书相比，纸质书能让人集中注意力，书中内容也能更好地入眼、入脑和入心。阅读纸质书的另一大好处是有更强的“获得感”。当你每天用手指捏出15页时，阅读目标实实在在，读过的厚度与未读的厚度形成对比，有利于阅读顺利进行。▲ （金 也）