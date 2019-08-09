遗传学家称，一些酒鬼其实是“无辜”的。他们体内有对酒精依赖的先天遗传倾向，这是他们“酒不离手”的真正原因。不过，美国科学家近期一项新研究发现，谈恋爱或许能遏制遗传性酒精依赖。

美国弗吉尼亚联邦大学的研究团队对1983~1987年间出生于芬兰的1201对双胞胎进行了分析，结果发现，同样是具有酒精依赖遗传基因的双胞胎，处于恋爱关系中的参试者，酗酒风险明显降低，且恋爱对男性的保护效果更好，特别有助于男性减小醉酒频率。

研究人员表示，亲密关系有助于加强人们的社会控制意识，爱人之间可以彼此约束对方的行为。此外，建立稳定的亲密关系后，人们通常会更加积极地自我控制，刻意去避免让自己醉酒甚至酗酒，以满足一定的角色期待，比如要当一个好父亲、好男友或好丈夫。该发现也印证了此前社会学和流行病学领域的一项研究成果，即婚姻和亲密关系对健康有益。从研究角度来讲，一个人的遗传基因特质必须放在其所处的社会环境中去考量，这对利用遗传基因学推进精准医疗同样具有参考价值。上述研究成果发表在《成瘾》学刊上。▲（赵乾铮）