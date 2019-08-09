别当着孩子的面换衣服

我曾在门诊上听到一位家长描述：由于天气炎热，5岁的儿子在幼儿园当着小朋友的面，直接把裤子脱了。这个举动引起在场小伙伴们哈哈大笑，而他却并不在意。经询问发现，原来平时在家里，爸爸妈妈经常当着孩子的面脱衣服、换衣服。孩子很不理解，爸爸妈妈都可以这样做，我为什么不能？

儿童性心理发展有两个重要阶段：一是3岁前的幼年阶段，二是11~12岁后进入青春期的少年阶段。家庭环境和教育在这两个关键期对儿童的性心理发展和性行为异化影响很大。事实上，孩子的性别意识需从一出生开始培养，比如起名字和教养方式。一般情况下，幼儿18个月以前，对自己的行为及爱好性别倾向不强，2岁左右开始明显。

通常，儿童对性以及性器官的关注是在观察和积累生活经验的基础上自然产生的。在探索周围世界和自身世界时，他们从吸吮手指、触摸耳朵及眼睛、抓头发、撕纸开始，甚至无意中摸到自己的生殖器，并像抚摸其他身体部位一样，没觉得有什么两样。但这种“单纯”在3岁后迎来突变。正常儿童在3~4岁时开始有性别意识，可识别自己是男孩还是女孩，并知晓其中的差别，于是会问出“为什么男孩和女孩撒尿时不一样”“为什么女人有乳房男人却没有”“为什么男人有胡子女人却没有”等问题。

在这一阶段，孩子会通过观察父母换衣服、上厕所，去了解身体上的一些差异；也会通过同伴间的游戏，比如玩“过家家”扮演爸爸、妈妈、宝宝、医生等不同角色，相互查看彼此的身体。面对孩子的“性好奇”，家长不妨尊重孩子的好奇心，把这种行为当做学习过程，这对他们树立正确的性观念及日后进行性教育很有帮助。这里给大家一些具体建议。??

1.孩子3岁左右时，父母可以通过绘本讲故事的方式让孩子认识身体，知道哪些部位是隐私，不可以让人随意触碰，也不可以给别人看。当然，也要教孩子不可以随意去看和触碰他人的隐私部位，尤其是异性。

2.孩子3岁后，异性家长应避开孩子面换衣服，同时也不要和孩子一起洗澡、上厕所。

3.家长还要从小培养孩子对自己性别的正确辨别，不应该照自己意愿培养孩子的性别特征。也不鼓励异性行为，例如男孩女孩不应该互穿异性服装。▲