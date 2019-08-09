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立秋到！“啃秋”“贴秋膘”都不合时宜

张鑫 刘敏 杨彦

2019年08月09日08:55 来源：扬子晚报

今年的8月8日3时12分迎来“立秋”，时至今日，很多人还沿袭着“啃秋”“贴秋膘”的习俗，这些习俗是养生秘诀还是一错至今呢？夏秋之交应该如何科学养生？

东南大学附属中大医院中医内科刘红梅主治医师教您立秋养生的正确打开方式。

“啃秋”吃西瓜，小心凉了肠胃

“立秋前一日，食西瓜，谓之啃秋”，买个西瓜回家，切成小块，全家人围在一起吃，就算啃秋了。立秋吃西瓜，真的能吃出健康来吗？

中大医院中医内科刘红梅主治医师指出，立秋时节，尽管白天天气仍然以高温为主，然而饮食却不能再以寒凉为主，如果再食用西瓜等寒凉食物，会让肠道受凉受到刺激，继而出现腹泻、呕吐、感冒发烧等症状，严重的还有可能诱发肠炎。初秋饮食应以温热为主。

“贴秋膘”，只是给自己长胖找理由！

立秋习俗除“啃秋”外，大家也开启了“贴秋膘”的节奏，夏天天热胃口差，体重也会相对减轻一点，因此也有“夏天过后无病三分虚”说法。因此，立秋就跟过年似的，给自己长胖找个借口，要把掉下来的肉给补上来。

专家提醒，夏秋交替的季节不应过分进补，此时应该是养肺、补肺的最好时节。俗话说秋日应“减辛增酸”，因为“酸甘化阴”，所以多吃甜味+酸味的食物饮品可起到滋阴润肺的功能。宜吃清热生津、养阴润肺的食物，其中梨、莲藕、山药就是不错的首选，可以起到清心润燥的作用。相反的是，辛辣的食品要少吃，可以适当吃一些橘子、橙子等酸味果品能够缓解口干舌燥、肺热咳嗽等症状。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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