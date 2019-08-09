饮料当水喝也可送命！医生：适量最重要

最近，苏州持续高温，高温天里你会选择何种方式来解渴？是冰镇碳酸饮料？还是一杯白开水？相信不少年轻人都会选择冰镇碳酸饮料。可是，苏州一位小伙子近日把碳酸饮料当水喝因此送了命。

30岁的小王在十多天前开始，总觉得自己浑身乏力，容易口渴，经常上厕所，人也日渐消瘦，小王觉得可能是因为天热的缘故，怀疑自己中暑了，也没引起重视，于是一口渴就喝碳酸饮料解渴，然而这似乎没什么效果，反倒是口渴、乏力等症状越发的严重了。周二晚上，实在难受得不行，小王被朋友送到了苏州科技城医院急诊。医生了解情况后，怀疑小王患上了糖尿病，于是替小王查了血糖。检查结果把医生都给吓了一跳，小王的血糖值高达110mmol/L！正常人血糖范围在3—6mmol/L，小王的血糖值比正常血糖值高出将近20倍！除了高血糖外，医生还查出小王有明显的酸中毒、高血钾电解质紊乱等情况。据小王朋友介绍，小王虽然年纪不大，但是有高血压病史。经过医生诊断，小王患上了高血糖高渗综合征。由于小王的病情过重，虽然医生奋力抢救，但还是没能挽救回这条年轻的生命。

据了解，之前小王并不知道自己血糖高，平时又喜欢把饮料当水喝，还喜欢吃甜食，身高178厘米的他，体重竟达到了113公斤！苏州科技城医院急重症医学科主任汪明灯介绍，高血糖高渗综合征是糖尿病急性代谢紊乱的一种临床类型，诱因有很多，其中有一个原因就是因口渴而摄入大量含糖饮料或摄水不足、急性感染等应激状态。小王就是饮用大量含糖碳酸饮料代替水，渐渐出现严重脱水，导致了病情加重，最终演变成了高血糖高渗综合征。汪主任提醒，饮料好喝，但一定要适量，用饮料代替水更是不可取；如果发现有多饮多食多尿、无原因体重下降、乏力等症状，一定要引起重视，及时就医是正道。