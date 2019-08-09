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促进奶业振兴 培育竞争优势

中国奶业协会副会长兼秘书长  刘亚清

2019年08月09日08:45 来源：人民网－人民日报

健康是人民对美好生活的向往之一，奶业是人民全面健康的支撑和保障，是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。奶业发展与健康中国战略高度融合，相辅相成。发展奶业，提供优质乳品，营养健康身体，是实施健康中国战略的重要举措。

促进奶业振兴，助力健康中国战略实施。奶业振兴必须坚定不移地贯彻新发展理念，按照高质量发展的要求，加快创新和变革，实现变中求新、新中求进、进中突破，推动我国养殖业和乳品加工业再上一个新台阶。

为满足不断增长的消费需求，保障相应比例的自给率，必须持续做大奶业。中国奶业必须坚持从实际出发，把握发展的新特点，加快转变经济发展方式，实现更高质量、更高效率、更加公平、更可持续的发展。要坚持高质量发展，坚持健康持续发展，综合考虑生产与资源、环境的和谐性，积极倡导生产主体和生产模式的多样性，积极引导产品的种类和消费品类的多样性，最终让奶业同社会、同自然、同环境和谐发展、循环发展、持续发展、健康发展，让奶业更具有竞争力和优先性。

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 16 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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