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用好全球资源 发展现代乳业

中国乳制品工业协会副理事长兼秘书长  刘美菊

2019年08月09日08:45 来源：人民网－人民日报

新中国成立70年来，中国乳业发展取得瞩目成就，展现在世人面前的是一个具有世界先进水平的现代食品制造业，并且呈现出如下四个特征：

第一，政府监管部门对乳制品质量安全始终坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚和最严肃的问责。近十年来，颁布了一系列涉及乳制品的政策和法律法规，使乳制品质量安全监管有法可依、有标准可遵循。

第二，技术装备研发能力大幅提升。近年来，国内乳制品企业实施技术改造和产业升级，企业设备水平、检验能力、科研能力等持续提升，很多企业达到了智能化工厂的水平。

第三，提高产品质量的观念深入人心。在国家市场监管总局历年对产品质量合格率的抽检中，乳制品行业连续五年达到99.8%以上。

第四，乳业也是我国食品产业中“国际化融合度”最高的行业之一。近年来，以伊利为代表的龙头企业率先走出去，从当初的利用全球资源做中国的市场，发展到用全球的资源做全球的市场。

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 16 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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