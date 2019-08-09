健康理念提升健康水平

北京冬奥会是我国重要历史节点的重大标志性活动，也是我国加快冰雪运动发展、提升全民健康水平的重要契机。通过北京冬奥会，蕴含着健康、积极生活理念的奥林匹克精神得以在中国广泛传播，对我国健康产业的发展意义重大。本次健康产业峰会的举办对提高人民群众健康意识、弘扬积极健康的奥运精神有重要意义，同时也对北京冬奥会筹备工作的推进具有积极作用。

伊利集团是我国规模最大、产品品类最全的乳制品企业，有着很深的奥运情缘，是北京2008年奥运会的赞助商，也是北京冬奥会和冬残奥会唯一官方乳制品合作伙伴，为奥运会的成功举办和冬奥会的顺利筹办提供了有力保障。此次伊利集团被授牌成为北京冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席单位，希望伊利集团充分发挥乳制品龙头企业的优势，继续为北京冬奥会提供安全、优质的产品和服务，也希望伊利集团履行好轮值主席单位的责任，加强与俱乐部成员企业合作，组织更多丰富多彩的活动，广泛传播健康生活的理念，吸引带动更多民众热爱、参与冰雪运动，助力实现3亿人参与冰雪运动的宏伟目标。

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 16 版）