推动健康产业绿色发展

实施健康中国战略以来，营养健康日益受到社会各界的普遍认可和高度关注。这次峰会以“共建健康生态，共筑健康梦想”为主题，突出国际视野，凝聚世界智慧，为营养健康产业发展搭建了学习与交流、开放与合作、创新与实践的广阔平台，对于推进健康中国事业高质量发展具有重要而现实的意义。

内蒙古农牧业资源富集，是中国最大的奶源生产加工输出基地，奶牛存栏、牛奶产量分别约占全国1/6和1/5，2018年全区乳品产量达565.6万吨，居全国首位。近年来，以伊利集团为代表的一批乳企快速崛起，带动了内蒙古乳业的高速发展。今天，全国平均每五人中有一人喝的牛奶就来自内蒙古。当前，随着消费升级步伐不断加快，全社会对健康的需求日益多元化、差异化、个性化，对营养健康产业的绿色发展提出新的要求。下一步，内蒙古自治区将坚持绿色兴农兴牧，积极发展生态农牧业，增加优质绿色农畜产品供给，推动农牧业高质量发展，着力在农牧业优化升级上下功夫，推动农牧业发展向优质高效转型，充分发挥绿色农畜产品优势，加快打造千亿级奶产业、百亿级肉牛产业和马铃薯产业，建设若干特色农畜产品产业带，积极引导更多优秀企业投身到营养健康事业发展中，助力健康中国战略落地。

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 16 版）