时间是治愈年轻人“伪精致”的一味良药

网络化时代，每隔一段时间总会产生一些新词汇。近来，“伪精致”一词就在年轻人中间流行起来，与该词具有同样含义的还有“隐形贫困人口”，它们指的是同一个群体，这类人在微信朋友圈里看起来生活光鲜、精致无比，但口袋里却空空如也，“吃土”是常态。

《人民日报》给这类人做了这样的画像：“能买戴森吸尘器就不用扫帚了；吃完牛油果又要吃藜麦了；100块钱一张的‘前男友面膜’用起来也不心疼；一有健身冲动，就非得去办张年卡。”

这样看来，“伪精致”这个词其实并无新意，不过是给“虚荣心”“过度消费”换了个包装而已。

大家常说，每一代人都有自己的问题。我认为，这句话只说对了一半，因为每一代人之间也存在着惊人的相似之处。

在我读大学的那个年代，网络才刚刚兴起，而“伪精致”就已经存在了。过去，不少学生在宿舍里的生活可能“乱七八糟”，不爱搞卫生，可是一出门就把自己打扮得“光鲜亮丽”，整个像是换了一个人，这样的人几乎每个宿舍都有。如今，微信朋友圈成为一些年轻人社交的重要平台，不少年轻人在微信朋友圈里建立“积极向上”“精致美好”的人设，而现实生活里却一团糟。

同样，大学生“超前消费”恐怕也是每个时代的共同话题。当年，我们身边总有些人“省吃俭用”，以此满足自己经济上难以承担的物质需求。10多年前，正值信用卡在国内“大跃进”的时期，不少银行都跑马圈地，在校园里设点办理信用卡，将大学生作为潜在优质客户群，办信用卡的学生慢慢多了起来。可是，有不少大学生因无度刷卡，欠了一屁股债，最终不得不由父母来还钱“擦屁股”。

事实上，无论时代怎样变化，人性的弱点并不能被完全克服掉。今天的年轻人和过去相比，真正的差别也许是他们生活在媒介化时代，网络技术的进步将人性的弱点放大到极致。其实，在过去仅有广播和电视的时代，单一化、单向度的媒介也给我们塑造了一个虚拟的世界，明星的光鲜生活不就是由电视媒体塑造出来的吗？厚厚的粉底往往是明星们最简单、最直接的包装，卸了妆后，他们也可能只是一个“路人甲”“大众脸”，走在马路上别人也许都认不出来。电视那个小小的方框，给我们所呈现的也只是整个世界很小的一部分，普通人只能看到明星们光鲜的一面，却不知道有些明星的现实生活实际上一塌糊涂。

如今，进入智能手机的时代，我们几乎时时刻刻都生活在媒介的世界里。在人机“融合”、双向互动的媒介化世界中，“形象塑造”已经从过去由第三方的媒体人主导，完全转移到每个人自己的手里，“我的形象我做主”。生活中，每个人都有对自己形象的理想化期待，每个人也都希望得到他人的关注和点赞，但是，由于种种原因，我们并不能完全达到心目中那种完美的状态。于是乎，各种美图、美颜软件的出现帮助我们掩盖了缺点，满足了我们也想成为“明星”的欲望，让我们游走在虚幻和真实的生活之间。

不可否定的是，单纯地批判这种“伪精致”，并不能改变什么。有句话说：年轻人的问题终要靠年轻人自己去解决。靠什么？唯有靠时间。年轻人只有在慢慢成熟和成长中，去不断地重新认识自我、定义自我。

我认为，二十来岁的年轻人，虽然生理上已经成年，但很多人在心理上还远未达到成熟的阶段。年轻人在成长的过程中，从一开始就是在父母、师长和小伙伴们的评价当中走过来的，他们靠别人的评价建立起对自我的认知体系。因此，年轻人对别人的看法非常在乎，急于在他人面前塑造美好的形象，这也是合情合理的。

话说回来，时间又为什么会治愈“伪精致”？一方面，人们对自己的认识需要经历一个不断成熟的过程，只有通过现实的人际交往和自我成长、自我反思才能重新认识自己，逐步形成一种独立自主的判断和自我评价体系，从而不再依赖于别人的感受、受到他人评价的干扰；另一方面，随着年龄的增长，生活中很多事情和压力也会将自己的注意力转移，一些“小细节”已经无法占据内心，取而代之的是更多更大的“烦心事”。

当年青葱的80后、90后们，如今也都忙着开始“晒娃”了，成长给很多人的腰间都套上了“游泳圈”，在成年人的世界里的确没什么比发胖更容易了。工作、车贷、房贷、子女教育、父母的健康……种种压力汇聚，人们恐怕也就没有多余的时间和精力忙于塑造自己“精致”的形象，甚至开始在朋友圈里“隐居”，只愿做个看客，不轻易表达自己。

每个人真正成熟的时间节点并不一致，有的人是在工作、结婚、有了孩子后，还有的恐怕要到不惑之年才大彻大悟。当然，也并不是每个年轻人都能够真正成熟起来，“江山易改，本性难移”，所以才会有“巨婴”这个词的存在。不管怎样，时间总归是治愈年轻人“伪精致”的一味良药，面对年轻人身上的一些“毛病”，不妨多一些时间上的等待。

胡波（南京师范大学博士生）