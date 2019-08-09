针灸按摩能治好近视？“网红”疗法不可信！

“通过针灸、按摩等方式可以治愈近视！”“近视一旦戴上眼镜就无法摘掉，而且度数会越戴越深！”……对于近视，人们会有各种各样的认识误区。

由中华医学会眼科学分会眼视光学组、教育部近视防控与诊疗工程研究中心、中南大学爱尔眼科学院、温州医科大学附属眼视光医院联合主办的第五届中国青少年儿童近视防控名师讲堂近日在青岛举行，旨在通过科普讲堂的形式，攻破近视谣言，把正确、科学的近视防控知识传输给百万家长群体，让家长们搭建起孩子近视防控的第一道防御墙。

严重的近视会致盲且不可逆转

中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长、中南大学爱尔眼科学院博士生导师杨智宽教授指出，现在小孩子的用眼行为和用眼环境发生了巨大的变化，近视的诱因成倍增加，而许多父母还抱着老旧观念，对孩子视力也不够关注。

国家卫健委公布的2018年我国儿童青少年近视调查结果显示，全国儿童青少年总体近视率为53.6%。

其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%。

而高三年级高度近视（近视度数超过600度）的人数在近视总人数中占比达到21.9%。

“高度近视可能会引发多种严重并发症，白内障、视网膜脱离、黄斑裂孔、青光眼等眼病的发病率也会急剧提升，严重者甚至会致盲，且不可逆转。”中华医学会眼科学分会眼底病学组副组长赵明威教授介绍。

防近视应从小建立屈光档案

密切监测用眼行为

杨智宽教授表示，导致近视的原因非常复杂，遗传、双眼视功能异常、用眼负荷过重等因素都是造成儿童青少年近视的原因。

对此，国家也重拳出击，2018年教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《方案》）。

国家眼视光工程技术研究中心常务副主任、中华医学会眼科学分会眼视光学组委员陈浩教授强调，《方案》从青少年儿童的用眼行为、用眼环境等方面进行全方位把控。

从小建立屈光档案，密切监测孩子的用眼行为、用眼环境是近视防控的关键。

中华医学会眼科学分会副主任委员、全国人大代表瞿佳教授表示，在近视防控工作开展过程中，家长、学校、社会的重视极为重要，只有这样才能尽早发现，及早科学干预。

真性近视不可逆“网红”方法治愈近视不靠谱

中华医学会激光医学专业委员会常委周行涛教授提到，对于眼球拉长这一类真性近视，目前针灸、按摩等“网红”方法并不能治愈。

但中国的传统医学方法可以在一定程度上起到减轻、舒缓的作用。

杨智宽教授也指出，近视是由眼轴变长导致的，而眼轴变长是不可逆过程，一旦发生，就无法治愈。目前只能进行控制、减缓加深速度。

科学验配角膜塑形镜是目前能够有效控制、延缓近视发展、避免孩子发展成为病理性高度近视的安全方法之一。

研究显示，角膜塑形镜减缓近视发展的效果远优于普通框架眼镜：配戴普通框架眼镜的孩子一年近视大概增长50度至75度，有的甚至更高；而配戴角膜塑形镜一年近视仅增长10-25度。