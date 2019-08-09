全职医生“护航” 养老驿站开起医务室

【发生地点】 海淀街道社区养老服务驿站

【发生事件】 入住的失能及半失能老年人，可长期获得疾病治疗和慢病管理

营业了一年有余的海淀街道社区养老服务驿站近日迎来“好消息”——内设的医务室经过政府相关部门审批后，拿到了医疗机构执业许可证。这意味着，在这里入住的失能及半失能老年人，将可以长期获得医生的专业治疗和慢病管理，使晚年生活更有质量。

这家位于长春桥路新起点嘉园的养老驿站面积在500平方米左右，设有30张床位。目前，有6名因病生活不能自理或者半自理的老年人长期住在这里，还有一些社区老人白天在这里获得配餐、理疗等日间照料服务。

这里的医务室与其他养老驿站有所不同，夫妻“管家”均为医生出身，可为老人提供24小时不间断的医护服务。开设的两个科室中，内科主要针对老年人常见病、基础病的治疗，例如感冒、发烧等；中医科则采用传统的中医经络疗法，如穴位疗法、挑丝疗法、刺血疗法等，为老人进行慢病调理和治疗。

关注老人晚年生活 退休医生开起养老驿站

海淀街道社区养老服务驿站“当家的”是李邕光和丁红夫妻二人，两人退休前都是经验丰富的医师，在医疗机构工作数十年。

由于子女在国外上学，夫妻二人曾实地了解过加拿大、美国等国家的养老状况。发现对于生活无法自理的老人而言，生活质量相对比较差。“中国人比较注重亲情，而美国人对于亲情相对比较淡薄，再加上医疗体制问题，导致老人在步入暮年后生活过得特别凄凉。”李邕光说，他曾亲眼见到一位来自台湾的老太太因为拉肚子救治不及时去世。“本来仅仅是腹泻，但到医院检查时被告知需要提前预约。后来因为反复发作没得到及时救治，最终导致严重脱水而去世。”

受到此类事件的影响，夫妻二人回国后希望能在养老领域给老人做点实事，希望让老年人、尤其是患病生活难以自理的老人，能够更有尊严地度过晚年生活。“我们做养老，是把它当成事业来做，开养老驿站不是为了挣钱，只要能够维持平衡就可以运营下去。”丁红说，也因为床位有限，这里只面向失能、半失能的老年人，希望市区里稀缺的养老床位能够提供给真正有需要的人。

获全方位调理 肺癌晚期老人笑对生活

“我现在每天吃饭定时定点，没事的时候教其他老人手指操、唱歌。”82岁的吴阿姨是一名肺癌晚期脑转移患者，今年年初，刚做过肺癌手术的吴阿姨连说话都需要大喘气，整天昏昏沉沉的没有精神。可是现在她说话口齿清晰，语气连贯。不但自己精神足了，还能给其他老人带来欢乐。

吴阿姨和老伴家住陆海苑小区，两个儿子一个常年在国外，一个工作忙经常不在家，平时给老两口点外卖或者买半成品食物，老人自己热一下就凑合吃了。吴阿姨和老伴一起住进养老驿站的这半年时间里，医生结合她的身体状况，从衣食住行等方面进行了全方位的调理，无论是吃饭的限额限量，还是睡觉的时长，都有着严格规定。

就这样，曾被医院“宣判”只有三个月有效“生存期”的吴阿姨对抗病魔赢得了初步的胜利，死神没有如期而至。经过细致照料，她的身体状况得到了极大的改善，脸色愈发红润，化疗后掉光的头发也慢慢长出来了。虽然是癌症晚期的患者，但她心态乐观，平时看到病友不开心时，还会主动担负起心理咨询的任务，帮着开导和调整心态。

从“死神”手里抢时间 还需探索尝试

另一名住在这里的滑阿姨，看起来精神不错，其实她十几年前就得了冠心病，并安装了支架，老年痴呆也很厉害。一转眼就忘了自己吃过饭没、刷过牙没，除了她自己的儿女谁也不认识，一件事情重复多次，不知道饥饱，不知道大小便，不知道冷和热，不知道家在哪里，总之什么事都要护理人员操心，随着病情的加重，身体状况每况愈下，稍不小心就会生病。李邕光回忆到，已经有5次把滑阿姨从死神手里拉了回来。最严重的一次发病时，老人洗完澡后，坐在椅子上理发，刚理了一半，她说我有点累了，说完就晕过去顺着椅子滑了下来。医生马上采取了吸氧、含服急救药品以及采取穴位急救手段，帮助她缓解病情，等到救护车来到时，老人已恢复神智。

除了医生全职守护之外，海淀街道社区养老服务驿站也和距离最近的海淀医院开辟了绿色通道，老人遇到突发状况时，不仅在驿站内有医生能够进行处置，也能够及时送至医院急诊，可以说上了“双保险”。同时，根据老人需求，驿站会邀请301、武警总院、协和医院的医生定期坐诊，极大地缩减了老人的看病成本。

对于老年人来说，最常见的急性病及慢性病包括帕金森、中风后遗症、脑梗、冠心病等。据了解，目前，北京市的养老机构有550多家，只有60多家设有医务室。并且，这些医务室多数日常只能提供常规病症的用药服务。养老驿站普遍采取的方案是与周边的医疗机构进行合作，医务人员定期出诊进行集中式的医疗服务，以及与周边医疗机构开辟绿色通道，在老人遇到突发疾病时能及时送医。但往往，很多突发疾病的黄金救治时间非常短暂，让患者处于不得不面对的风险之中。

究其原因，是医生本来就是稀缺资源，很难做到长期固定地为某家养老驿站服务。因此，海淀街道社区养老服务驿站的医务室的模式是否能够借鉴，是否有足够的医疗资源进行配置，还需要多部门“联手”进行进一步的探索与尝试。（记者 王静 陈斯）