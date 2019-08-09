人至老 即便孤独也要温暖

【现实挑战】 孑然一身的老年人面对多重感情考验

【应对策略】 黄昏恋要以爱情为基础，双方明确责任义务；与子女相处要“和顺”，求大同存小异

最近，吕丽萍和孙海英的话剧引爆社交网络平台，故事聚焦“海归”老妇的晚年生活。与子女为伴，怎么化解代沟带来的“无话可说”？孤身老者，是否也渴望一段黄昏恋情？《独自温暖》表达人至老年，即便孑然一身也要温暖的诉求。它自然流畅地诠释出老人晚年的真实生活，虽然简单，却给予他们勇气和鼓励。

两代沟通困难也要相互关爱

这部话剧宛如一幅浮世绘，将老人的孤独、爱情、亲子关系等话题娓娓道来，无论是冷嘲，还是热讽，年过花甲的老妇人内心世界总是受伤的。她是中国老人在当代社会中的生存缩影，她的话虽然尖酸刻薄，却依旧有人间真情抚慰她。当她独自寻找温暖、泯灭希望时，儿子聘请的司机，让她从抗拒到逐渐缓和，最终成为交心朋友，并与儿子冰释前嫌，让人想起《都挺好》中的苏大强。他自认为邂逅“善解人意”的保姆蔡根花，不顾一切想要和保姆结婚。然而，蔡根花贪的却是其房产。同样，他的再婚也是《我的前半生》《幸福一家人》中，子女拒绝老人黄昏恋的写照。

老人再婚已是不争的社会话题，不少老人晚年丧偶或离婚，渴望再次获得真爱和家庭。然而，挡在面前的“拦路虎”，却是子女的百般阻挠，将“黄昏恋”活生生地拆散成“黄昏怨”。不少儿女阻挠老人再婚，主要是担心财产纠纷。

然而，遭遇晚年不幸的老人，其子女大都成家，无暇照顾他们。同时，很多老人无法融入子女的新家庭，就像《都挺好》的苏大强一样，不喜欢与子女同住。如果有一个志同道合的老伴互相扶持，共同走完人生的最后一程，对他们的身心健康大有裨益。

但有些不明事理的子女，对单身父（母）的婚恋极力排斥，导致“同居不结婚”或“走婚”现象的发生。要使黄昏恋更顺畅，需要老人和子女相互理解。首先，老人需要改变自己的态度，了解对方结婚的动机，是以爱情为基础。同时，在进入婚姻之前，双方也要明确各自的责任义务，以免婚后有不必要的财产纠纷。其次，政府有关部门也应多为老人答疑解惑，提供法律帮助。再次，子女应该从关爱老人的角度换位思考，而不是从自身角度看待老人再婚。老人渴盼安享晚年幸福生活，并希望得到子女祝福，如此才能让他们的婚姻更为安心舒心。

老人晚年再婚成为社会话题

如今的老年人，并非上一代节衣缩食、靠晒太阳打发晚年的一代。他们被称为“新老年”，拥有财富和开放的心态，试图显得比自己的实际年龄更年轻。正因为此，他们才更渴望黄昏恋，而不仅是把有声电视当成情感的刚需。

这些开放的老人和年轻的子女缺乏有效的沟通渠道，转而将情感寄托在社交网络平台，抖音等平台最近出现了很多“高龄网红”。火爆的银发经济背后，缩影了老人又爱又怨的普遍情况。对于某些家庭来说，子女的冷暴力乃至虐待老人的现象，屡屡被新闻媒体曝光。

关于孝顺老人和老人多沟通的话题，能引发许多“孝子”的讨论。但身处老龄化社会，估计每个家庭都有一本难念的经。但经再难念，也要正确理解孝顺的内涵：赡养父母，首先要遵从父母的意志。毋庸置疑，好子女的通病是“孝”做到位，但“顺”却缺席。“顺为孝之核心”，百善孝为先。

怎样做个孝顺的晚辈？其实，两代人的沟通非常困难，代沟或许源于此。“新老年”有自己的社交娱乐、养生理疗美容和旅游等兴趣。所以，子女需要科学养老，尊重他们的兴趣爱好。

提到科学养老，仁者见仁智者见智。有些寿星喜欢烟酒，不爱运动，大开荤戒，却活得比其他老人长寿。个体基因和生活习惯，因人而异地主宰着不同的老人。老人有自己长年累月的生活习惯，所以子女的关怀应该适度，顺其自然是最佳选择。子女给老人一个有尊严、有质量的晚年，“和顺”比“矫正”会更有效果。“管”是应该的，但不要上纲上线，让老人改这改那，甚至处处让他气不顺，这绝非孝顺的表现。

相较“顺”，可能“孝”要容易，因为“孝”可以用物质表达，而“顺”则需要心与心的沟通交流。对老人，子女有自己表达爱和孝顺的方式，而老人也有自己的生活习惯。“孝”“顺”统一，不仅是两代人精神的沟通，也是两代人个性差、生活差异的糅合。“孝”与“顺”对立统一，“孝”字涵盖了“顺”，而“顺”却无法代表“孝”。

因而，子女的“孝”是“愿”，但“顺”也会变成“怨”。俗话说，“老小老小”，老人年纪大了，就像老顽童，有时候不讲道理。比如，老人有糖尿病，可他偏要吃甜食和水果。如果是小孩，家长可以训斥约束，但对老人却不行。又比如，老人患病不愿去医院，偏要待在家里，子女都要上班，又放心不下他。如果是小孩，家长可以把孩子抱去医院，但对老人也不行。还有些老人喜欢捡拾废弃物，但凡看到别人不要的东西，都会捡到家中，搞得又脏又乱。如果是小孩，家长能妥善整理，同时教育孩子不能这么做，但对老人同样束手无策。此时，“孝”的“愿”，竟然演变为“顺”的“怨”。对老人某些不健康、不科学、不合理的要求，可以顺着他的话来违心做事，像哄孩子一样哄老顽童就好，彼此相安无事，家庭也就和睦。

另外，老人自身也应该体谅理解子女的“孝顺”之心、“感恩”之情，厘清“孝”与“顺”的那杆秤。关心、爱护、体贴、善于听取晚辈意见，是长辈应有的慈爱之心。对晚辈的意见做法，要做到冷静客观分析。尊重是以相互作为基础的，切忌“家长制”。人生如舞台，老人如果善于变换家庭角色，开明一点，存小异求大同，气就能更顺。

德国有两位作家，对老人的晚年生活颇有见解。歌德曾说：“我们体贴老人，要像对待孩子一样。”康德也说过：“老年，好比夜莺，应有他的夜曲。”两句话合二为一，就是孝顺沟通的所有寓意，像对待孩子那样体贴老人，充满爱心地尽孝。而老人也要多倾听子女的意见，多沟通和睦相处，才能展现他们晚年愉悦的生命之美。

文/王珉