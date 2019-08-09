临期食品“生意”如何做大做好

市场价169元一箱的进口品牌矿泉水，99元能买2箱；进口的东南亚产白咖啡30元3盒；来自欧洲的面包干价格9.9元一箱……周末的傍晚，位于北京西单商业街的一家进口食品店里很是热闹。同样是进口食品，因为保质期限临近，商品会以明显更低的价格出售，吸引了不少消费者。从线下不断生长的门店到线上陆续兴起的平台，近两年来，临期食品成了一些商家看中的“财路”，有的商家甚至直接让剩余的保质期限成为商品价值的折算依据。(8月8日《人民日报海外版》)

临期食品不是过期食品，而是保质期限临近，商家为了避免临期食品变成过期食品，通过低价促销的商品。对于消费者来说，购买临期食品也较为划算。对于商家来说，临期食品本是行业难题，这些曾经积压、难处理的临期食品，甚至可能还未出售就变成了滞销品，这就会造成大量浪费，也让商家利益受损。通过对临期食品打折出售，是在盘活闲置资源，让浪费变成价值，最终让消费者与商家实现“共赢”，而消费者与商家的“你情我愿”，正是促进临期食品做成热门生意并做大做久的动力所在。而临期食品变成“大生意”，也是商品市场渐趋成熟的一种表现，是市场在发挥“自我调节能力”。

有业内人士称：2017年，中国进口食品金额已经突破600亿美元，按5%的库存沉淀计算，这就是上百亿元人民币的市场。由此可以看到，临期食品这盘生意还是有很大的市场潜力可供挖掘的。但目前的临期食品市场也存在一些问题，比如有商家并不标明商品的原价、折扣信息，这些信息的不透明造成了消费者的知情权没能得到相应保障。

将每年上亿元的临期食品变成热销商品，对于商家与消费者来说，是互惠互利的好事，有利于节约型社会的建设，但商家销售临期食品要给消费者“实打实”的优惠，不能侵犯了消费者权益，更要保障消费者的知情权。临期食品成了热门生意，这是一件好事，要将好事做好就需要监管部门加强对行业监管，避免商家从中坑骗消费者，当然这也需要商家加强自律，只有这样才能将临期食品这门生意做得更好，才能促进商品市场变得更为成熟，更好惠及广大消费者。