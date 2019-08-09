手上有伤口 细菌易入侵  

34岁的陈先生突然反复高烧，辗转多家医院仍未能控制病情。日前，陈先生来到广东三九脑科医院就诊，被确诊为化脓性脑膜炎，患病原因与手上的伤口有关。

据介绍，半个月前，在白云区做厨师的陈先生突然莫名其妙地发烧了。一向体格健硕的他以为就是普通的发烧，“只是感觉头很重，昏昏沉沉的，所以就没当回事。”陈先生说。4天后，陈先生再次发热，考虑到反复发热，便到附近的社区医院输液。

在输液过程中，陈先生突然全身冒冷汗、烦躁不安、胡言乱语、意识逐渐模糊。更严重的是，在往上级医院转诊的途中，陈先生突然双眼上翻、牙关紧闭、四肢抽搐，持续了约3分钟才逐渐好转。经治疗后，部分症状虽有所缓解，但陈先生烦躁不安的症状仍没有改善。为寻求进一步治疗，陈先生辗转到了广东三九脑科医院。

该院神经内二科主任钟水生接诊后，结合相关影像检查，发现患者的脑膜刺激征为阳性，结合相关病史，初步诊断为脑膜炎。引起医生注意的是，患者右手的拇指上有一小块约1厘米长的伤口。钟水生立刻为患者做了腰椎穿刺检查。

“正常人的脑脊液是澄清的，但从这个患者体内抽出来的脑脊液却是浑浊的，这是典型的化脓性改变。”钟水生说，脑脊液涂片培育结果可见革兰染色球菌。考虑到患者处理食材时没有佩戴手套的习惯，再加上手上有伤口，钟水生初步判断，应该是在患者料理猪肉时，细菌由手上的伤口入侵体内，进而感染。经过对症治疗后，陈先生已逐渐康复。

专家介绍，猪链球菌是一种主要感染猪，但同时可以传给人的细菌。人体感染猪链球菌后，多数病例发病初期均出现高热、全身不适、眩晕。值得注意的是，该疾病潜伏期较短，从接触到发病一般在3日以内。

钟水生建议，日常生活中，千万不要购买和食用来源不明的猪肉。另外，处理和加工猪肉时一定要佩戴专用手套，尤其是手上有伤口、倒刺的人员更需要注意。