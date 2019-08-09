湿疹反复发作  切勿擅自用药

天气炎热，洗手、洗澡变得频繁，皮肤屏障容易受到反复的刺激，一不小心，湿疹又再次发作了，瘙痒难受，苦不堪言。湿疹是皮肤科很常见的疾病，数据显示，我国湿疹的患病率约为7%，85%的湿疹患者好了之后会复发，反复遭受折磨。如何避免湿疹反复发作？敏感体质人士平日如何注意护肤？近日，广州日报健康有约“名医大讲堂微课”邀请了暨南大学附属第一医院皮肤科副主任胡云峰医生授课，为我们打造夏日湿疹防治攻略。

案例：随意用药膏，双手破损严重

何女士（化名）今年31岁，有十多年的湿疹患病史，平日辗转去看不同医院的皮肤科医生，家里开有一堆的药膏。这个夏日，她的双手又长满了水泡状的丘疹，晚上不断搔抓，双手抓出血来，十分难受。因为是老患者，久病成医，于是她搬出家里的小药箱，取出一支皮肤药膏涂抹，涂抹两三日后，双手症状更严重了，一碰水就痛，迫不得已前往医院就诊。

胡云峰介绍，何女士的做法是临床患者中比较常见的错误处理。由于湿疹患者病情时常反复发作，因此家里常置备一些药膏，有的药膏在之前患病时使用有效，于是患者就理所当然地认为下次复发可以直接使用，殊不知把自己陷入病情加重的境地。

胡云峰解释，湿疹患者比较常见的一种情况是合并真菌感染，湿疹药膏比较多是激素类药物，当合并真菌感染时，这类药膏是不适用的，否则激素会加重真菌感染的病情。此外，很多皮肤类疾病以及身体其他疾病初期会以湿疹的症状发作出来，需要医生以专业知识甄别确诊，才能对症下药治疗。

不同时期用药指南：干对干，湿对湿

专家介绍，湿疹是皮肤科比较常见的过敏性疾病，它是由内外因素所决定的，一个是身体的内在因素，另外一个是身体的外在因素。

身体的内在因素可以是由感染引起的，如胆囊炎、肠炎、寄生虫感染等导致湿疹反复发作，也可能是内分泌异常、孕期激素变化，还可以是精神压力增加、熬夜、体质下降等。

外在因素也有很多种，如气候的变化，接触日光、食物（如海鲜、牛羊肉等）、空气中的粉尘真菌等，总体来看，湿疹是内外在因素结合起来导致的机体过敏性反应。

很多湿疹患者存在反复发作的情况，一方面是内外环境没有做好防治，另一方面的重要因素是存在用药误区，如果是规范的用药治疗，可以把病情控制在一个稳定的水平上，减少复发的概率。具体来看，以急性发作期、亚急性、慢性三个阶段划分，湿疹引发的皮损症状不一，需要合理用药。

“湿疹患者的用药，总的来说，可以用‘湿对湿、干对干、半干对半干’的策略。”胡云峰介绍，急性期常表现为丘疱疹，会有小水泡，伴有明显的渗出，慢性湿疹以皮肤肥厚性皮损为特点，伴随有瘙痒；亚急性湿疹介于两者之间，有肥厚皮损，也有一些丘疱疹。

所谓湿对湿，就是皮损有明显渗出时，要用湿敷的药物，不应涂抹药膏，否则水渗不出来，会越来越严重；当渗出不严重时，建议用一些糊剂；到了肥厚期，也就是慢性期，建议用乳膏或者硬膏，有利于药物渗透到皮肤里面。如果是肥厚性的皮损用溶液湿敷，很容易出现干裂，会疼痛，适得其反。

需要提醒的是，由于治疗湿疹的药膏大多是带有激素的，不同药膏激素的强度不同，应甄别选择。

“很多患者疑惑，为何一个湿疹医生开了两三种药膏呢？其实是分身体部位而涂抹的。”胡云峰解释，激素程度中弱的，适合涂抹脸部，如果是激素程度比较强的，一般针对的是肥厚期，可以起到一定的遏制病情进展的作用，然后再结合其他手段综合治疗。

手足湿疹 要排查真菌感染

湿疹可以在身体的不同部位发作，对于不少皮肤病患者来说，在医院时常要做各种检查，但是又不太清楚这些检查是否有必要。

胡云峰介绍，一般湿疹患者，医生通过临床可以比较容易诊断出来，而其他的检查，主要是为了排查湿疹以外的疾病，因为像梅毒、皮肤淋巴瘤、身体感染性疾病、免疫性疾病，均可通过湿疹方式发作出来。

对于湿疹反复发作的患者，如果长在手足部位，一般会有一个真菌感染的检查，以确定是否有合并真菌感染，如果有，在用药方面会有不同。如果是考虑身体内的炎症等反应，还需要结合血液检查。由于刮片检查真菌的阳性率并不高，所以对于合并灰指甲病情的患者，在真菌检查中可能还会用到培养真菌的筛查，以便对症下药。

预防： 运动提高身体素质

除了对湿疹患者做好正确用药的提醒外，胡云峰介绍，还可以从日常生活习惯中着手。

由于湿疹是内外因素引起的，因此在避免外界因素方面，在做家务、洗头发时，可以佩戴普通的薄膜手套减少接触碱性、刺激性来源物质，如果吹空调有打喷嚏等过敏现象，或者进食一些食物有过敏反应，可以考虑做过敏原测试找出生活中的过敏原，平时居家被单、空调防尘罩等注意多清洗、多晒太阳，减少尘螨的接触。

此外，提高自身身体素质至为重要。胡云峰表示，即使做了过敏原测试，人体对于过敏原呈现周期性特点，这段时间过敏，下个时间段可能又不过敏了，关键还是要多运动、合理作息以提高自身的身体素质，这样抗过敏能力会更强。