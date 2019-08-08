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腰椎间盘突出的症状与预防

2019年08月08日16:41 来源：齐鲁晚报

　　什么是腰椎间盘突出症

　　腰椎间盘突出症是较为常见的疾患之一,主要是因为腰椎间盘各部分(髓核、纤维环及软骨板),尤其是髓核,有不同程度的退行性改变后,在外力因素的作用下,椎间盘的纤维环破裂,髓核组织从破裂之处突出(或脱出)于后方或椎管内,导致相邻脊神经根遭受刺激或压迫,从而产生腰部疼痛,一侧下肢或双下肢麻木、疼痛等一系列临床症状。

　　哪些人群易患腰椎间盘突出症

　　□腰椎先天性发育不良的人群；

　　□长期处于潮湿及寒冷环境中的人群；

　　□过于肥胖和过于瘦弱的人群；

　　□重体力劳动和纯脑力劳动的人群；

　　□受过外伤的人群。

　　腰椎间盘突出症的危害主要有哪些?

　　腰椎间盘突出会压迫脊髓和神经根,所以如果是逐渐加重,可以导致出现下肢无力,影响了正常行走,严重的会导致截瘫,另外还会影响大小便,出现大小便失禁。

　　□下肢放射痛；

　　□腰痛；

　　□肢体麻木、肢体冷感、间歇性跛行；

　　□马尾神经症状。

　　如何预防和控制腰椎间盘突出症

　　□改善工作姿势,注意劳逸结合；

　　□生活中学会合理用力；

　　□加强腰背肌肉锻炼,增加脊柱的内在稳定性；　　□注意腰部保暖,腰部用力要正确；

　　□注意饮食调理,提高身体的免疫力。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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