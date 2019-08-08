恭喜你！今日立秋，你熬过了140年来最热的夏天

今天立秋了，奖励自己一下吧，因为你熬过了140年来最热的夏天！

“140年来最热的6月”、“地球到了2000年来最热的时候”、“男生出门秒变暖男”……

今年夏天，“天气热”的话题热度非常高！不管是南方还是北方，很多都调侃“靠空调续命”；冰棍儿、冰袖、小风扇一度卖到脱销！

热！世界多地高温破纪录

热，不仅是因为感受，同时也刷新了数据。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)记录的数据显示，2019年6月是140年来(从1880年NOAA开始记录温度算起)最热的一个6月！

世界气象组织(WMO)也表示，今年6月是欧洲、南美洲和非洲有历史记录以来最热的，西欧和中欧部分国家和地区日平均气温比正常水平高出10℃；6月陆地和海洋表面的气温均达到历史最高水平，由于气候变化的影响，欧洲6月出现高温天气的频率是100年前的至少10倍。

在6月29日这一天，法国的高温更是打破多项历史记录，最高温度达到45.9℃；7月25日，德国的高温也连续两日刷新纪录，极值超过42℃。处于热带地区的印度等地更是热上加热，印度气象部门公布的数据显示，近期德里、拉贾斯坦邦、北方邦等多地气温超过48℃，一些地区甚至达到50.8℃。

我国也不例外，7月以来，气象部门已多次发布高温预警，湖北、重庆等多地气温已达40℃以上。

热！高温让经济滑坡身体受伤

今年3月，世界气象组织发布的《2018年全球气候状况声明》编录了世界各地的极端天气事件，介绍了与气候相关的风险及其对人类健康福祉、粮食安全与生态环境的影响。其中，2018年高温和野火在欧洲、日本和美国共造成1600多人死亡；在美国，高温和野火造成的经济损失高达240亿美元。

与大量的自然、社会损失相比。高温对人体的伤害可能更直接。中国中医科学院针灸医院主任医师黄涛说，如果我们长时间暴露在高温天气下，会“耗气伤精”，全身乏力、干渴、脱水等，很容易让人中暑。若没有及时治疗，身体无法调节自身的体温，在10～15分钟内，体温达到40摄氏度以上时，就会发生热射病，及时妥善的救治，其死亡率高达50%。

发表在《公共科学图书馆·医学(Plos Medicine)》的一篇论文显示，高温还会让人“热傻”！

哈佛大学公共卫生学院的研究者们对气温和认知的关系进行研究发现，居住在无空调、温度更高的住所里的年轻人，认知功能会明显受到影响，反应速度下降13%，对事件的处理能力也降低了10%左右！这一结果也和2006年公布的一项研究报告相似。劳伦斯伯克利国家实验室的研究者们调查发现，人在22℃时工作效率最好，气温过高过低都耽误工作，室温30℃时工作效率只有最大值的九成左右。

降温！吃刨冰、泡泥浆，花式方法更有趣

“我们家往年过夏天是不开空调的，但今年这几天实在是太热了，不得不开。不过睡觉前，我会将空调温度设置为26℃，睡觉后空调温度设定为27℃。”黄涛医生说，夏季避暑首先要避免过多的户外活动；在户外时也可以适当喝些冰可乐、吃根冰淇淋，这样做一是可以降温“以阴治阳”，二是其中含有糖分、电解质。

“热锅上的蚂蚁”是酷夏最难受的状态，更多是因为心情焦躁。黄涛主任认为，赶掉烦躁也是一种重要的避暑方式，而且并不局限于什么方式。面对热浪，也有一些国家喜欢在各种热闹的庆典、活动中度过。

一位在日本长期生活的友人介绍，日本人非常喜爱夏天，街坊邻居几乎在每个周末都会有各种小祭典，不论是六七十岁的老人，还是小孩子都会吃刨冰、喝啤酒，穿着浴衣(日本的一种穿着轻便的和服)一起跳盂兰盆舞，在炎热的苦夏里找乐子。

在韩国，每逢7、8月各地都会举办丰富多彩的夏日庆典，人们在其中感受欢乐和凉爽。创办于1998年的保宁泥浆节，就是最受外国游客喜爱的韩国夏日庆典之一。游客可以在泥浆里尽情嬉戏、呐喊，释放压力，而且泥浆节使用的都是大川海水浴场附近的优质泥浆，含有多种矿物质成分，不仅能清洁皮肤，还能促进血液循环和新陈代谢。还有音乐与水上娱乐设施相融合的“水弹音乐节”，有来自世界各国的音乐人和观众在欢快的音乐和“水弹”中一起感受清爽。