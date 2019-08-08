2019中国食品辟谣与科普论坛在京举办

8月7日，由新华网主办的2019中国食品辟谣与科普论坛在京举办。本次论坛以“破除网络谣言、共建食育科普”为主题，旨在共同探讨如何深入治理食品谣言，传播权威科学知识，积极开展食育科普，从源头入手，引导公众走出食品安全认知误区。

加强网络辟谣 用科普快速反击谣言

在网络社交媒体环境下，谣言传播逐渐呈现碎片化、煽情化、故事化和放射性的特征，加剧了防控谣言传播的复杂性。中央网信办违法和不良信息举报中心副主任周展科在论坛上表示，网络谣言治理进入了新阶段，网络空间不是法外之地，需要我们共同努力对谣言及时研判，及时查证，权威辟谣，有效排解群众顾虑，把维护群众权益落到实处。

周展科认为，加强网络辟谣工作应坚持四个方向。一是坚持正确导向；二是坚持人民为本；三是坚持内容为要；四是坚持守正创新。要积极回应群众关切，增强辟谣工作的公信力和权威性，用科学严谨的内容，以网民喜闻乐见的方式，不断提升辟谣内容的吸引力和感染力，对谣言进行有力回击，最大力度消除谣言恶劣影响。

工业和信息化部消费品工业司司长高延敏在致辞中表示，食品安全关系到民生福祉和社会和谐，共建食品安全已经成为整个行业的共识。首先，应该加强食品安全领域正面信息的宣传，积极披露与食品安全相关的监管信息，净化食品安全谣言产生的土壤，同时通过搭建媒体平台，加大对食品安全科普知识的宣讲力度，提高公众科学素养，增强辨别和抵御谣言的能力。

“此外，要做强大数据挖据应用，特别是社交媒体要加强技术创新，综合运用大数据、人工智能等信息技术，建立网络食品安全谣言的制度监测、筛选、确认，以及处置的机制。做成能够及时发现、及时处置、及时辟谣的闭环系统，让公众了解食品谣言，进而提升辨别谣言的能力。”高延敏说。

农业农村部农产品质量安全监管司应急与评估处处长方晓华认为，有效地治理食品安全谣言，首先要用正确的知识对谣言进行快速反击；同时，还要在辟谣后主动开展正面宣传，传播普及科学的食品安全知识，让谣言止于真相。近年来，农业农村部会同相关部门，大力开展农产品质量安全领域谣言治理，取得了显著成效。据监测，今年上半年农产品质量安全舆情继续稳步向好，正面舆情占比高达69%。

中国国际电子商务中心副主任付诚表示，破除食品谣言，增强消费信心，有利于推动消费结构转型升级，促进形成强大的国内市场。商务部积极探索物联网等技术，会同相关部门建设覆盖全国城乡的“重要产品追溯体系”，目前已先后开展了肉菜、中药材和酒类流通追溯体系建设试点工作，建成由点到面、由单一产品到多品种交织的追溯网络。追溯品种包括猪牛羊鸡肉、500多种蔬菜、1240种水果以及近1000种水产，初步形成了辐射全国、连接城乡的信息化追溯网络。在拉动消费、促进居民安全放心消费方面发挥了巨大作用。

创新科普辟谣机制 推动食育发展

新形势下，如何真正从源头入手，将谣言治理落到实处？康师傅控股中国区董事长杨乾辉在发言中提到，提高公众科学素养，普及食品安全知识是抵御食品谣言的有效方式。而如何将食安知识成果、食安健康理念以更接地气的方式带给大众是一项挑战，需要社会各界的共同参与。康师傅秉持对食安问题零容忍的态度，公司成立了食安管理团队，创建了产品追溯系统。同时，企业连续多年举办食安月宣传活动，通过持续强化全员的食安意识，履行对消费者的食品安全承诺。

近年来，涉盐谣言屡禁不绝，中国盐业集团有限公司副总经理王云表示，无论是国际还是国内，亚铁氰化钾均是合法的食品添加剂，主要用作抗结剂来使用，使用亚铁氰化钾并不会对人体健康造成危害。

“作为企业，中盐将苦练内功，全力保障食盐质量安全和供应安全，同时敢于向谣言‘亮剑’，积极争取政府和媒体的支持，共同抵制网络食品谣言，共同捍卫好食品行业的清朗空间。”王云说。

新华网总裁助理、产经中心总经理徐明伟指出，食育科普是粉碎谣言的有力武器。只有让科学、理性、真实、权威的声音真正跑赢谣传，才能有效减弱、遏制其传播和危害。今年，中国食品辟谣联盟在研判食品谣言、发布辟谣信息的基础上，有针对性地开展食品科普创新工作，将联合相关协会开展中国食育工程传播计划，普及科学权威的饮食营养知识，以“吃”的实践培养良好饮食习惯，提高国民营养健康水平。

近年来，随着短视频的兴起，食品谣言出现了呈现方式视觉化、传播路径社交化等很多新的特点。论坛上，新华网产经中心总编辑段世文在《2018年-2019年工作报告》中指出，食品谣言以极具视觉冲击力的视频形式传播，比文字谣言更具蛊惑力。因此，对应的科普辟谣机制也要跟上节奏。

为应对辟谣工作出现的新变化，更有针对性地开展食品科普创新工作，今年七月，中国食品辟谣联盟还与相关高校、专业机构等建立合作机制，推出我是“食安守护人”——食品辟谣与科普短视频征集评选系列活动，通过拍摄科普宣传片、短视频等方式，实现食品辟谣内容的多媒体传播，以更加直观生动的形式向公众普及科普知识。