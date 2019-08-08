日前，伊利股份（600887.SH)公布了《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），这一针对超过四百名“公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及其他员工的激励约束机制”，在公布后，引发了巨大的市场讨论：一方面，批评者认为，这一激励约束机制在发放范围、约束条件等方面有着诸多不合理之处；另一方面，伊利此举也被多家机构视为凝聚核心人才、立足长远发展的重要利好，纷纷给出买入、增持评级。与此同时，不少分析人士也从伊利的这份股票激励计划中，感受到行业发展些许风向。

全球健康产业的十年之约

2019年已经过半，不知道有多少人会怀念它。

对于今天的乳业领导者伊利来说，2019年注定要成为一个转折之年：在2018年，伊利的年度净利润超过竞争对手一倍以上，持续领先的市场态势，让伊利在中国乳业市场上早已经没有了对手。

2020年，按照伊利的规划其年营收将会超过1000亿元，并一举跻身世界乳业五强之列。在2019年，伊利必须要在中国乳业龙头的老牌王者与国际顶级乳企的新晋贵族之间，进行身份切换。

本次激励计划的发布，也是伊利与所有骨干团队之间的一场“赌约”：对于很多人来说，这场赌约的最终结果，将会在五年之后见分晓；而对于中国乳业乃至健康行业而言，这将是一场影响未来十年发展轨迹甚至更深远的赌局。

从目前的情况来看，伊利对2020年完成“五强千亿”的目标充满了信心。而在此后的十年，伊利将会在2030年冲击全球乳业第一、全球健康食品前五的宏远目标。其中关键，则是这场赌约的另一方：那支超过400人的伊利核心团队。

从“乳业梦之队”到“健康食品梦之队”

很多时候，成功就是从一个战场来到了另一个战场。

在今天的乳制品行业，伊利已经打造了一支前所未有的金牌梦之队：在这支梦之队的努力下，伊利早已经将那些曾经并驾齐驱的竞争对手远远甩在了身后，能够战胜他们的只有自己。

随着此次激励计划的出台，这支梦之队的未来目标将会空前统一，其整体性也在未来相当长的时间内得到进一步保障。因此，激励计划已经发布，多家机构便给出买入建议，“凝聚核心人才 立足长远发展”、“目标稳健”、“聚焦中长期发展”等关键词占绝了各大机构的研报标题。

伊利激励计划一经发布，便赢得了机构的一致看好

然而，伊利从来不是一个保守的企业，未来的目标也不允许他们满足于目前的成绩：在未来五年，伊利需要在这支“乳业梦之队”的基础上，进一步打造一支“健康食品梦之队”。即便只是为了达成此次激励计划的限制条件，伊利也必须完成这样的转型。

在伊利激励计划中，对公司业绩考核有着严格的规定，以2023年第五批解除限售期条件为例，核心团队在完成个人业绩考核的同时，公司业绩还必须达到以2018年净利润为基数，2019-2023年净利润复合增长率为8.2%且净资产收益率不低于15%。

事实上，过去5年，A股市场连续5年保持净利润8%以上的公司只有210家，占比只有6%；再加上净资产收益率不能低于15%这一更硬核的指标，过去5年，A股市场满足要求的公司只有72家，占比只有2%。伊利团队完成这一业绩要求的难度可想而知。显然，以乳制品为基础，面向全球布局大健康产业，是伊利的必然的选择，也是中国乳制品行业未来的发展方向。

让世界更积极的拥抱中国

2019年，这是乳业最好的时代，也是最坏的时代。

不久前，伊利刚刚收购了新西兰第二大乳业合作社Westland，这样的大手笔布局，被认为是中国乳业挺进世界一流行列的关键一步。而2019年，显然是中国乳业布局海外的最好时机：随着中国市场对世界乳业的影响力的逐步提升，越来越多国际级企业开始主动与中国企业接触并寻求合作。

随着伊利收购Westland成功，伊利成功搭建了一条跨越太平洋的乳业丝路，也完成了对全球黄金奶源带的又一次重要布局。中国乳业的全球破局之势，已经势不可挡。

然而，一切依然没有这么乐观。全球乳业陷入低迷的同时，中国乳业市场的竞争也同样加剧。

“奶价涨的太厉害，7月份已经涨到4块多，去年同期还只有3块8，现在即便是已经完成产业链布局的大厂，压力也很大。”据知情人士透露，原奶价格始终是乳企的生命线，对于大型乳业企业来说，原奶价格每上涨一分钱，企业就需要增加数千万的采购成本。

2019年，原奶价格飞速上涨，让很多乳企感受到了空前的压力。另一方面，终端压力同样不小：成本持续上涨的同时，价格战还在愈演愈烈。“大家都明白，在这个时候掉队就意味着死亡”，该人士如是说。

未来，随着上下游产业链竞争的加剧，伊利在乌拉圭、新西兰等全球黄金奶源带的全方位布局优势将会进一步凸显。与此同时，市场的变化也敦促伊利，加快走出去的步伐。进一步开拓海外市场，加速全球健康生态圈的建设。

“中国乳业的国际化，最缺的不是钱和技术，而是管理体系和人才”，这已经成为诸多国际化企业的共识。

与全球顶级乳品企业相比，中国乳企的人员流动性较高。而高层流动，很容易造成企业政策的变化，从而引发双方的信任危机。而此时伊利的股权激励计划，在激励核心团队的同时，也向世界释放了一个强烈的信号：伊利在未来相当长的时间内，将会保持管理层稳定、战略方向稳定、利润增长稳定。

对于已经站在世界五强门槛上的伊利，未来五年的稳步发展将会成为其未来改变世界的重要基石。伊利激励计划的背后，是以五年图十年的长远考虑，也是实现全球健康梦的必由之路。