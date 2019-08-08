金龙鱼1:1:1彰显奥运健康品质 助力2019人民广场舞燃动夜上海

8月4日晚，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛上海站决赛在闵行区颛桥万达广场举行。

经过四天100多支舞队的激烈比拼，20支优秀队伍脱颖而出，来到决赛赛场。4天的初赛，我们看到了作为国际化一线大都市的上海人，对健康的不懈追求，对引领健康生活的一种强烈的责任和使命感。参赛队阵容更是基本覆盖了所有辖区。

健康离不开科学的运动和均衡的膳食营养。让大家“慧吃慧动”，养成健康生活方式，推动全民健身，也是举办人民广场舞大赛的初衷和目标。

高校舞队互动“我陪爸妈跳支舞”展示青春飞扬

规定舞比赛环节，参赛队就已经展现出非凡的光彩与魅力

金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》规定舞曲比赛

五天的赛程，无论是烈日酷暑，还是大雨滂沱。队员们都想方设法克服种种交通不便。从服装、道具到每一个舞蹈动作，她们都不计成本，一丝不苟。她们要以最饱满的热情、最靓丽的舞姿、最好的精神风貌把美丽与健康展示给全国的观众，献礼建国70周年。

矫健轻盈的身姿、飞舞穿梭的健身球；彰显柔情与力量，英姿飒爽的蒙古舞；表达爱国深情的戏曲风舞蹈、健美操；热情奔放、风姿绰约的秧歌舞；缠绵悱恻、高雅洋气的拉丁舞；演绎江南婉约韵味的旗袍秀、采茶舞……将一个现代、活力、多面、多姿的“魔都”风采彰显无遗。

《彩球飞舞》——城上城午队

《银球飞舞》——舞动艺术团

《送你一首吉祥的歌》——西宫舞蹈队（一等奖）

决赛之夜，人民广场舞大赛点亮了上海这座不夜城，这些热情、热爱生活的阿姨、叔叔们在舞台上璀璨生辉，他们的健康精神感染着每一双欣赏与赞美的眼眸。人民广场舞的价值与意义因他们的精彩演绎而升华。

最终，西宫舞蹈队的《送你一首吉祥的歌》作为压轴秀赢得了全场最高分，他们整齐飒爽的舞姿、昂扬向上的神采、变幻丰富的队列征服了评委和观众，也获得了参加北京鸟巢全国总决赛的晋级卡。而舞心缘舞队以戏曲表演风格、刚柔并济、彰显《中国脊梁》风骨，独树一帜，获得第二名。普陀轻轻美舞蹈队以《我爱你中国》的抒情、优美的舞姿获得第三名。这些舞队的表演很好地兼顾了健康运动的强度与艺术观赏的双重要求。

《中国脊梁》——舞心缘舞队（二等奖）

《我爱你中国》——普陀轻轻美舞蹈队（三等奖）

《茶香中国》——普陀周家巷舞蹈队

《洪湖岸边是我家》——舞灵灵舞队

《秧歌扭起来》——夕阳无限好舞队

《江南谣》——中旗会杨浦分会

《再唱山歌给党听》——洋泾街道舞队

舞艺超群与最美采茶女

一曲江南谣与最美爱国情

酷我直播互动区“与我合拍”

上海站决赛之夜的另一大亮点，是舞台后方设立了“与我合拍”酷我直播互动区。舞队在表演结束后，被邀请到互动直播区与擅长民族舞蹈的网红主播互动即兴起舞。人民广场舞大赛创新传播方式，搭载新潮的社交直播平台，与网红主播合作，接地气、聚人气，“玩”出了新花样，吸引了更多元、多层次受众的关注。

金龙鱼周到服务，为大家送上饺子和豆浆

现场制作诱人美食

金龙鱼营养科普小课堂吸引了很多孩子和家长

上海站决赛合影

想保持健康就要吃得营养、动得健康！均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

比赛结束后，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司上海地区负责人致辞表示，益海嘉里食品营销有限公司作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的好，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、南昌、西安等15个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。