营养健康70年——2019中国国际健康产业峰会在京举办 伊利携八方共铺“全民健康路”

8月7日，第十一个“全民健身日”前夕，由人民日报文化传媒主办、伊利集团协办的“营养健康70年——2019中国国际健康产业峰会”在京举办。本次峰会以“共建健康生态，共筑健康梦想”为主题，旨在总结70年来我国健康营养方面的发展经验，进一步将“健康中国”建设引向深入。相关领导以及行业协会、专家学者、企业代表等近300人齐聚一堂，共同为建设“健康中国”共享经验、献计献策。

伊利集团董事长潘刚发言称：“面向未来，我们要与世界携手，汇聚全球各方力量，推动产业合作、创新协同、价值共创，积极构建‘全球健康生态圈’，实现‘让世界共享健康’的梦想。”

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣表示，这次健康产业峰会对提高人民群众健康意识、弘扬积极健康的奥运精神有重要意义，同时也对北京冬奥会筹备工作的推进具有积极作用。

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣致辞

内蒙古自治区党委常委、常务副主席马学军指出，随着消费升级步伐不断加快，人民健康观念的升级将对健康产业的整体发展起到很好的引领和推动作用。

内蒙古自治区党委常委、常务副主席马学军致辞

内蒙古自治区呼和浩特市副市长毕国臣认为，本次峰会聚焦营养健康产业，以国际化的视野搭建高端对话与合作对接平台，推动健康中国建设迈向高质量发展新阶段。

内蒙古自治区呼和浩特市副市长毕国臣致辞

“健康是享受幸福生活的前提，更是一个国家开创美好未来的根基。”伊利集团董事长潘刚表示，“随着世界多极化、经济全球化的深入发展，健康事业正站在一个全新的历史起点上。作为一家健康食品企业，为全球消费者提供健康产品是伊利的使命，为人类健康事业贡献力量是我们的责任。”

伊利集团董事长潘刚作主旨发言

对于伊利一直以来用科学的力量，提升品牌价值，推动健康中国建设，中国食品科学技术学会理事长孟素荷评价说：“伊利的强大不是它的产能，而是他强大的溯源体系，稳定强大面向一线的研发团队。能抓住市场需求的只有那些有准备的企业，需要强力的科技支撑，伊利是有能力有资格的领军者。”

中国食品科学技术学会理事长孟素荷作主旨发言

中国工程院院士、国家动物健康与食品安全创新联盟理事长沈建忠表示，助力国民营养健康，支持国家营养工作，是所有食品安全健康工作者肩负的重要使命。

中国工程院院士、国家动物健康与食品安全创新联盟理事长沈建忠作主旨发言

中国乳制品工业协会秘书长刘美菊指出，在推动全民健康的过程中，需要政府、协会、相关企业以及全社会的共同努力。

中国乳制品工业协会秘书长刘美菊作主旨发言

在中国奶协副会长兼秘书长刘亚清看来，政府号召，协会支持，龙头企业引领，全行业参与，才能推动我国人民健康事业的快速发展。

中国奶协副会长兼秘书长刘亚清作主旨发言

多年来，伊利凭借高品质产品和对健康产业的深耕细作，致力于推动健康中国建设。作为国内先后服务奥运会和冬奥会的乳制品企业，伊利不断倡导健康生活方式、传递健康生活理念，发挥龙头企业的影响力。

北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东向伊利集团董事长潘刚授牌，作为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一官方乳制品合作伙伴的伊利集团成为了北京2022年冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席单位，潘刚正式担任北京2022年冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席。

现场还举行了第七届世界军人运动会官方乳制品授牌仪式，伊利也成为国内与军运会合作的健康食品企业。

北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东向伊利集团董事长潘刚授牌

伊利在传递体育精神中升级品牌价值和形象，也通过自身强大的行业号召力，汇聚各方力量，深化产业合作，共同推进健康产业的发展。作为健康食品行业的龙头企业，伊利始终自觉肩负使命，通过抓品质、促创新等各项举措，为促进国民营养水平整体提升、“健康中国”战略实施做出积极的贡献。会上，伊利集团联合20多家全球食品业相关企业成立了“全球健康合作伙伴发展联盟”，共同深化全球健康合作、搭建高端交流平台，为助力“健康中国”行动、实现“全民健康”目标汇聚强大合力。

全球健康合作伙伴发展联盟成立仪式

人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开“健康”，实现“全民健康”目标的过程中，高质量的“健康供给”必不可少。作为行业表率，伊利举办了“天赐有机，开启有机新生活”品牌升级发布会，通过“三位一体”的产品升级、VI升级、品牌理念升级，倡导有机绿色的生活理念；通过启动“全民百城打卡计划”，在全社会范围内示范有机的健康生活方式。

一直以来，伊利以消费者提供健康产品、推动健康产业发展为使命和责任，不断为国民健康生活保驾护航，助力“健康中国”战略。未来，伊利将继续完善全球产业链，打造全球智慧链和全球健康生态圈，向五强千亿的战略目标和“成为全球值得信赖的健康食品提供者”这一愿景奋进。