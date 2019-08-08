工作环境乱，人会变笨

赵可佳 编译

人们的身心状况往往会受到周围环境的影响。近期，美国综合类网站“裂纹”总结了一些相关研究，解释环境如何改变我们。

1.见到医生，20%的人血压会升高。这种情况叫做“白大褂综合征”，对医生准确读取血压造成了干扰。

2.办公桌靠窗接触自然光，能缓解84%的视疲劳和头痛，让效率提高2%，疲劳度降低10%。另外，靠窗坐的员工晚上睡眠质量也更高。

3.房间越乱，吃得越多，且选择食物越不健康。

4.交通噪音损害健康。它会导致肥胖、心脏病、糖尿病等。研究称，生活在法国巴黎的人们因交通噪音导致的疾病，平均减少了3年寿命。

5.清洁剂的味道激发人们的“洁癖”。研究表明，室内空气带有清洁剂的味道，人们会更愿意保持房屋整洁。

6.睡觉时屋里光线亮，人易胖。英国研究发现，睡觉时开着电脑、电视或灯光，女性超重、肥胖的可能性会上升22%~33%。

7.光线也会影响购物欲。美国西北大学凯洛格商学院研究表明，人们在光线昏暗的商店里会买一些没用的商品，而在光线明亮的商店里买东西实用性更强。

8.明亮的光线会让辣味食品吃起来更辣。专家认为，光线会被感知为热度，使刺激更加强烈。

9.服务员胖，人们会点更多菜。一项研究表明，如果服务员胖，顾客点甜点的可能性增加了，点酒类的可能性也增加17%。

10.荷兰一项研究发现，住得离快餐店近的人，比离快餐店远的人更易患心脏病。

11.成长中接触绿色植物少，晚年可能出现精神问题。在人们的一生中，从小到大植被环境最少的人有55%的可能性患上各种精神疾病。

12.住院的病人如果能从房间看到自然景观，如树木、花草、河流，会康复得更快、吃药更少、疼痛更轻。

13.湿热的环境会使人的认知能力下降。有研究检测了参试者在不同温度下的认知能力，发现人们身处湿热环境中时，认知能力最差。

14.工作环境脏乱，让员工脑子变笨。美国佛罗里达州立大学发现，比起工作环境整洁的人，工作环境脏乱的人的认知能力衰退更快。▲