中医教你出一身健康汗

受访专家：中华中医药学会学术顾问 温长路

眼下正值三伏天，酷暑炎热，一些人为了清爽度夏，想尽各种办法过度止汗。殊不知，这是给身体“埋祸”。在中华中医药学会学术顾问温长路看来，汗是人体的天然养生师，夏季是通过适量排汗将病邪排出体外的最好时机，不仅可以促进代谢，达到排毒瘦身的效果，还可以扩张毛细血管，加速血液循环，增强血管壁弹性，缓解血管压力，达到降压的目的。温长路呼吁，不要害怕出汗，更不要过度止汗。出汗是一门学问，掌握好以下技巧可给健康加分。

避免过度吹空调。天气一热就躲进空调房是现代人的度夏模式，有些家庭甚至整日整夜开着空调，这让身体对于季节的感应及适应能力大大降低，导致自我排汗功能减退。因此，如果室内可以保持身体微微发汗，建议不要开空调或定时关掉空调，保持室内通风，让汗自然排出体外。

适当晒太阳。很多人尤其是女性，在夏季对阳光“严防死守”。实际上，阳光是让人体主动出汗的最佳“能动剂”，不仅能加快人体新陈代谢，还能促进钙吸收，一举两得。当然，也不能把身体暴露在毒辣的正午阳光下，最佳的晒太阳时间是上午6~10点和下午4~6点，每天15分钟左右，走到室外，激发汗液排出。

多洗温水澡。有些人夏季喜欢冲冷水澡。在冷水刺激下，皮肤毛孔会迅速收缩，大大影响排汗。适温的热水澡可以加快皮肤和肌肉血管的血液循环，促使毛细血管扩张，有利于身体排热。寒凉体质的人群还可以将相关的中药材，如生姜、艾叶等放入浴缸泡热水澡，让身体发汗。长期这样做还可有效改变寒性体质。

从膝盖开始自我发热。老年人和老寒腿人群，在夏季可以佩戴一个让身体自我发热的护膝，让人体自发生热，深入到皮肤深处，并通过排汗将毒素排出体外，起到扩张血管、促进血液循环、活化细胞、调节神经的作用。

“反序运动”促进排汗。虽然夏天天气炎热，但适量运动还是有必要的，除散步、打羽毛球等常规运动外，还可以尝试如倒走这样的反序运动。倒走前，活动全身关节，做足热身运动；随着脚步后移，摆动双臂，以达到活跃身体、产生热量并排出汗液的目的。需注意的是，倒走时要时刻关注身后的情况，以免不慎摔伤，建议每天清晨走15分钟即可。

温长路提醒，健康出汗只需要达到持续、均匀、微汗的标准即可，不建议为了出汗而做大量剧烈运动或故意不乘凉，导致大汗淋漓，这样可能会导致脱水、中暑等问题，不仅对身体健康无益，反而适得其反。（记者 江 越）