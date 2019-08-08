骨质疏松症是西医名词，在我国的古典医籍中并没有“骨质疏松症”之记载，但是从大量医著和临床中可以发现，骨痛、骨萎、腰背酸痛、腿酸膝软、发脱齿摇等证候，通过补肾壮骨为主的中医中药治疗后，可起到不错的缓解治疗效果。中医学认为，“肾主骨、肝主筋”，骨质疏松症的发生发展，与肾虚密切相关。因此，补好肾可使筋骨强壮。

《黄帝内经》中早有“肾主骨生髓”的论述，意思是说，骨的强弱与肾中精气盛衰关系密切。肾中精气充盛，骨髓生化有源，骨就能得到骨髓的滋养，使骨骼强健。有些人由于肾气衰，肾精虚少，骨髓化源不足，不能营养骨骼，导致骨骼空虚，骨矿含量下降，发生骨质疏松。现代医学研究也证明，肾虚的人有下丘脑——垂体——性腺功能减退等问题，性激素水平下降会引发骨功能下降，单位体积骨组织含量减少而造成骨质疏松。

同时，中医理论认为骨骼强壮与否还与脾功能的好坏有关。脾气虚弱，运化功能不好，水谷运化差，骨骼滋养得不到保证，不能濡养肾中精血，从而导致髓少骨松。

人体的骨量积累从幼年时期开始，90%的骨量形成于20岁之前，25~35岁骨量达到峰值，40岁左右开始逐渐流失。骨质疏松（骨密度下降）是一种全身性疾病，主要是由于机体衰老而导致骨量开始减少、骨组织微结构被破坏，进而出现骨强度下降、脆性增加等问题。骨质疏松无法抗拒，几乎所有人都逃脱不了。尽管骨骼退化无法避免，但采取合理的养生保健方法，却可以延缓骨量下降，推迟其退化老化的时间。这里给大家几点建议。

1.中医药膳。平时可多吃点海带、紫菜、虾皮、豆腐、鸡蛋、蘑菇等含钙高的食物；也可在炖鸡、炖排骨、炖腔骨等菜肴时，加入鹿角、仙灵脾、肉苁蓉等中药，制成药膳。每次选择1~2种，每种3~4克即可。需要提醒的是，食疗调理的同时，最好改掉吸烟酗酒等不良习惯。

2.穴位按摩。采用穴位按摩治疗骨质疏松需从补肾健脾入手。中医认为，脾俞、肾俞、关元、曲池、关元、三阴交等穴位对肾脾保健有好处，可用手指肚或手掌反复揉搓的方式进行。手法要轻柔，每次3~5分钟即可。

3.适当运动。建议经常做八段锦、太极拳、快步走、慢跑等有氧运动，坚持每周3~5次、每次30分钟左右。▲