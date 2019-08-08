俗话说“巾帼不让须眉”，英美科学家的一项最新研究证实，在危机处理方面，女领导确实占有优势。

有心理学家提出，某些特定危机需要女领导来应对处理。为证实该观点，美国利哈伊大学和英国贝尔法斯特女王大学对800余名志愿者进行了心理学测试。结果发现，参试者在可预测危机风险的情况下大多选择相信女性领导者。这种“信任优势”源于她们比男性领导更加注重团体关系、善于社交、面对麻烦时态度积极、乐于为团队提供更多资源。

利哈伊大学管理学教授科林·波斯特表示，当一个组织遭遇考验时，员工往往更信任那些以调和关系为行事方式的领导者，认为这才是走出危机的路径。协调关系的技巧有助于团队建立和恢复信任。一般而言，女性在这方面的技巧胜过男性。该发现对商海经营者和人力资源管理者颇具参考价值。科林·波斯特说：“我们的研究揭示了人际关系技巧在危机中激发信任的重要作用，公司应培训、奖励领导层中具备这种能力的人员，特别是当他们身处可能涉及到危机管理的岗位时。” （李悦康）