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窗户向内开更舒适

王  健

2019年08月08日10:37 来源：人民网-生命时报

　　选一个好窗户，对居家生活至关重要。近些年，市场上的窗户材质和样式越来越多。中国室内装修协会副会长宋广生表示，不同的窗户各有优缺点，消费者可按需选购。

　　窗框的材质主要有塑钢、铝合金、木质三种。塑钢是塑料材质，重量轻，隔热性能好，价格也相对便宜，但容易老化。铝合金是金属材质，坚固、耐撞击，不会存在老化问题，但隔热性能差。现在还有一种“断桥铝”的材质，它采用硬塑将断开的铝合金连为一体，因为塑料导热比金属慢，断桥铝的隔热性能也就优于普通的铝合金了。相对来说，木质窗户克服了前两者的缺点，质感更舒适，且现代的木质窗框经过处理，只保留了木材的外表，材质不会干裂变形。

　　从窗户的形制来说，常见的有平开窗、推拉窗、上下悬开式三种。平开窗较为常见，窗扇通过铰链与窗框结合，可以旋转开启。其优点是构造简单，对流性好，但内开会占据屋内的位置。推拉窗前些年用的比较多。其窗扇在窗框的轨道滑行，开关状态下都不占用额外空间，构造较为简单。但目前一些城市对推拉窗有限制，如天津市规定，新建、改建、扩建的公共建筑和居住建筑外窗禁止使用推拉窗。这是因为，推拉窗的安全性没有平开窗好，若安装不好窗扇可能会掉下来伤人。悬挂外开窗分为上悬窗（合页在窗上侧，向室外方向开启）和下悬窗（合页在窗下侧，向室内方向开启）。因雨水不易进入室内，上悬窗用的比较多。

　　窗户向内开还是向外开也有学问。宋广生表示，窗户向外开节省室内空间，整体美观度高，但清洁擦洗有一定安全风险。从健康角度考虑，窗户还是做内开更好。因为窗户的主要功能就是透风透气，向内开时风从侧面吹进来，不会直接吹到身上。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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