全民健身需要你我同行

前不久，中央和国家机关职工运动会在京启动。这次运动会以“健身你我他，奋进新时代”为主题，旨在推动中央和国家机关群众性体育活动深入开展，通过群众性体育活动，倡导健康生活理念，激励广大职工以更昂扬进取的精神状态推动健康中国建设。

中央和国家机关在党和国家治理体系中处于特殊重要位置，习近平总书记前不久对中央和国家机关推进党的政治建设作出重要指示强调，要建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。通过健身获得强健的体魄、良好的精神状态和协作团结的团队精神，是建设模范机关的重要抓手和途径。

不仅中央和国家机关的干部职工需要健身，全民健身的普及也是一个国家现代化程度的重要标志。今年8月8日，是我国第11个“全民健身日”。“全民健身日”的设立，体现了党和国家对全民健身事业的高度重视和关怀，也是提高全民族健康素养和身体素质的重要举措。2014年，国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，提出营造重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围，更是将全民健身上升为国家战略。在此以后，中央财政下达补助资金，一批大型体育场馆免费向民众开放，全民健身运动在各地开展。

但是，也需要看到，我们整体上与发达国家在体育上的差距还相当明显：体育人口偏低，健身意识不强，体育消费意识淡薄，体育设施严重不足。特别是，近年来与全民健身上升势头迅猛相对应，在享受互联网带给生活便利的同时“宅文化”大行其道也让人担忧，青少年肥胖率上升、运动能力趋弱、视力不良检出率攀升等问题也随之而来。

机关工作人员工作时间长、作息不规律、多坐少动，以运动会、体育比赛的方式引导他们参加体育运动非常必要。需要注意的是，这种引导需要形成长期的制度，而不能只是一阵风。

培养和保持良好的健身习惯是解决问题的最好方式。强健的体魄不仅让我们拥有饱满的精神状态应对工作和学习，也是提高生活质量、减少医疗开支最经济有效的手段。期待你我，每一个普通人都投身于体育锻炼，使之成为美好生活的一部分。