用现代医学解释“三伏贴” 不妥

“三伏贴”是一种传统中医治疗方法，现在正是三伏天，又到了一些医院忙于“三伏贴”的季节。

对于“三伏贴”，历来都有不同的看法。中医认为，“春夏养阳，秋冬养阴”，所以主张对一些寒凉性的疾病进行“冬病夏治”，能起到事半功倍的效果。但也有一些人从现代医学角度看“三伏贴”，对其疗效表示质疑。理由有三：

1.中药打成粉末，其中的有效成分能被皮肤吸收多少？皮肤的吸收能力很差，如果很强的话，把人泡在水里，人就可以通过皮肤吸收水分而不用再喝水。皮肤连水分子这么小的物质都吸收不了多少，那么对草根、树皮粉末里的有效成分又能吸收多少呢？

2.只有血液里的药物浓度达到一定数量，才能起到治疗作用，几粒蚕豆大小的中药粉末，被皮肤吸收后的有效成分到达血液，血药浓度又有多高呢？

3.即使能达到有效浓度，它在血液里能保持半年不被代谢掉，等到冬季再发挥治疗作用吗？

以上理由，看起来好像有一定的道理，所以不少人认为“三伏贴”没有治疗效果。

其实，这只是从药物的有效成分角度来看“三伏贴”的作用。的确，“三伏贴”所用的药物粉末通过皮肤吸收的量，远远小于口服或注射；“三伏贴”的药物用量很少，其被皮肤吸收的有效成分量也不一定能达到血药有效浓度，被吸收的有效成分也不会在体内保存几个月不被代谢掉。那么，它为什么还会有治疗作用呢？

从现代医学理论来看，它类似于西医的“组织疗法”。大家知道，各医院“三伏贴”所用的药物不完全相同，也就是说它所含的成分不完全一样。但是都有一定的刺激性，它会使局部皮肤发热、充血；如果刺激强度太大，还会使皮下出血，甚至皮肤破溃。所以，它并不是一定要靠药物中的成分进入体内而发挥治疗作用，而是靠局部强烈刺激引起机体应激反应，动员机体的免疫系统，加强细胞免疫和体液免疫功能，通过增强机体免疫能力而起到防病治病作用。这也是中医拔火罐、刮痧、针灸等非药物疗法治疗疾病的一个共同理论基础。

近年来，我院烧伤科发现应用“三伏贴”的烧伤患者明显增多，有的甚至造成了严重的三度烧伤。有些医生还会对患者说：“造成烧伤，甚至感染效果会更好，说明你身体里的‘热毒’被拔出来了。”这些说法没有科学依据。所以，在应用“三伏贴”时，要根据药物的刺激性、皮肤的敏感性及贴敷部位来决定贴敷时间，稍有痛感、皮肤充血发红即可，时间太长则会造成皮肤损伤。