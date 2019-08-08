女性不孕治疗 不要忽视宫腔镜

目前，我国的女性不孕率约为11%，而且越来越有增长的趋势。到底是什么原因导致越来越多的女性不孕，医学还尚在研究中。但在这11%的发生率中，因为宫腔因素导致的约占7.3%，按照其影响率，主要包括子宫内膜息肉、宫腔粘连、子宫黏膜下肌瘤、子宫纵隔这几个原因。医学界传统上认为，大多数怀疑是上述宫腔原因导致的不孕不育，都必须先行宫腔镜检查。

进行宫腔镜检查时，要依次序检查患者子宫的后、前、侧壁和宫底，然后检查子宫角和输卵管开口是否出现病变或宫腔的形态是否发生变化。值得注意的是，在退镜时要注意观察子宫颈内口和子宫颈管的形态。

在镜检过程中，要仔细观察病变部位，判断病变的类型和性质，同时取可疑组织做病理检查。

那么，对于几种导致不孕的宫腔因素，临床医生在行宫腔镜检查时有何注意事项？

内膜息肉问题 通过宫腔镜检查可以解决如内膜息肉问题，也可以决定是否需要宫腔镜手术，并判断预后。

近些年，现代宫腔镜检查还提出了“宫腔整理”这一概念。这是一个具有医疗保护意识的较新概念，可作为诊断性治疗，也可作为辅助生殖前的准备。“宫腔整理”大多数都是通过宫腔镜进行，也可以简单到只是做诊刮。

对于多发的较大的子宫内膜息肉，在进行宫腔镜检查时，可以行宫腔镜子宫内膜息肉切除术（TCRP），但只能切除息肉，不能损伤正常内膜，而且要注意切除要切到基底层。

宫腔粘连问题 使用宫腔镜手术治疗因宫腔粘连的原因导致的不孕，这是最难掌握的技术之一。除极少数轻微粘连可以在宫腔镜检查的同时，进行单次宫腔粘连分离术（TCRA）就能解决大部分问题外，很多时候需要分次手术。这个需要在术前和患者谈话时，要预先告知。

该种宫腔镜术后一般建议放置宫内隔膜或气囊作为屏障，注意药物辅助治疗的重要性，可以服雌激素和生长激素、阿司匹林等药物来治疗，以期获得更好的治疗效果。

黏膜下肌瘤问题 几乎所有被确诊的黏膜下肌瘤都可以被认为是造成女性不孕的原因，因此都应该做经宫颈子宫肌瘤电切术（TCRM）治疗，通过环状电极切除肌瘤，有些大的肌瘤需要针状电极开窗才可以切除。当然，多发性肌瘤也可以TCRM治疗，但需要注意，多发性肌瘤不排除再次手术的可能。

子宫纵隔问题 临床上一般认为，部分子宫纵膈原因会导致女性不孕。对于明确是因女方原因致夫妻无法生育、长时间不孕或者反复妊娠丢失的患者才可以做宫腔镜下经宫颈子宫纵隔切除术（TCRS）治疗。子宫纵膈的术后处理，基本等同于宫腔粘连。

在宫腔镜手术时，到底选择电切还是冷刀？全国各地的医生采取的方式不尽相同，但最终还是要选择自己擅长的方式，确保在最短的时间内完成手术操作。在同等条件下，无论是理论上还是实践中，对于不孕不育患者，冷刀或许更合适一些。

综上，由于女性的不孕有着极其复杂的综合因素。宫腔镜检查包括手术只是解决女性不孕症的方式之一，切记不可夸大手术的唯一性和成功率。手术后，不管是临床医生还是患者家属都要重视心理暗示，积极鼓励，让患者保持乐观的心态，同时也要重视辅助治疗。