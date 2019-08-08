温泉中的元素真的养生吗？

近日，有关专家在福建省清流县嵩口发现了中国含锗浓度最高的温泉，温泉温度高达93摄氏度，通过测量，其有机锗浓度达到一般温泉的8到10倍（大约为8—10ppb）。有机锗可以调节免疫功能，具有很高的医学价值。该地将基于此资源开发药浴、食疗等项目，吸引养生爱好者前来进行温泉疗养。

温泉中的各种元素是如何产生的？这些元素都对人体有好处吗？记者采访了有关专家。

与岩石土壤进行物质交换获得

含硫磺的温泉能软化角质、有益皮肤，含碳酸钠的温泉具有漂白作用，含二氧化碳的温泉可以快速促进血液循环……温泉中组成这些独特物质的元素都是哪来的？要厘清这个问题，首先要弄清楚温泉是怎样产生的。

“温泉的热来源一般有4种途径。”中国地质科学院地质研究所研究员邱小平表示，一种是地下活跃的岩浆活动，将地下水加热了；一种是由于地球内部本身的热量；还有一种可能是通过构造活动产生的热量，如摩擦生热等；最后一种是放射性元素通过衰变产生的热能。

“这些元素大多存在于地球岩石、土壤中，是温泉由深部向浅部上涌过程中与岩石土壤进行物质交换获得的。”邱小平说，“事实上，每个温泉中各种元素都是存在的，只是含量高低会有不同。”

“不过，一般温泉中锗的含量达不到这么高，一般在1—2ppb左右。”邱小平说，这是因为固态锗很难溶于水，对温泉的水温有要求，还要与微生物群落共同作用，所以在特殊环境中才能达到更高含量。

元素含量有个度，不是越高越好

用一般的水化学方法进行温泉元素浓度的测量存在较大误差，目前比较好的方法是通过电感耦合等离子质谱仪来进行测试。进行注水、加热、电离等方法与特定元素的光谱线进行对比，从而确定元素的含量。据悉，国内外将5—10ppb的含量作为药浴的最佳浓度，“高了或者低了都不行。”邱小平表示。

“元素浓度过高是有害的。”邱小平说，比如活性有机锗可以唤醒人体的免疫系统，但如果含量过高，会破坏人体的神经系统，使人出现脱发、精神失常等现象。

含有碳酸钠的温泉号称“漂白剂”，可以保持肌肤洁白且富有弹性，所以吸引了很多爱美人士前往，但是如果碳酸钠含量过高反而会适得其反。

泡温泉可以促进血液循环，激活人体自身免疫力、放松筋骨等。不过，需要注意的是，并不是谁都能泡温泉的。比如孕妇、生理期女性、高血压患者、传染病患者，空腹、过饱、高度疲劳、醉酒状态的人都不适合泡温泉。