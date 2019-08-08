处方抗酸药或增加过敏风险

据英国《自然·通讯》杂志近日发表的一项医学研究，欧洲科学家团队发现服用处方抗酸药与过敏风险上升相关，或对公共卫生有潜在影响。该研究覆盖了来自奥地利的逾800万份健康档案，所得发现实际验证了过去的实验观察结果。

免疫系统一般耐受源自食物和环境中的分子，但是部分人的免疫系统可能对其中某些成分过分敏感，因而导致过敏发生。目前尚不清楚过敏反应的形成方式，但是发达国家过敏疾病的增加，意味着生活方式的转变可能对其有一定影响。

胃中的酸性环境可以帮助将食物源的蛋白分解成小的碎片。一般用于治疗胃溃疡的胃酸抑制剂会干扰这种食物消化作用。因此，较大的蛋白质碎片会抵达肠道，就像促过敏原一样作用于免疫系统。

此次，奥地利维也纳医科大学艾里卡·杰森-加罗里姆及同事，评估了这个过程对公共卫生的潜在影响有多大。他们研究了长达4年（2009年至2013年）、覆盖奥地利97%的人口的处方药记录，发现使用处方胃酸抑制剂的患者在随后几年里需要使用抗敏药物的可能性增加了一倍，且这种风险随着使用胃酸抑制剂频率的增加而上升。

研究团队还发现，女性和老年个体所面临的风险更高一些。以上发现可以表明，应该谨慎权衡胃酸抑制的有益作用和潜在风险。