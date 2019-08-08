幼儿睡觉打呼噜需警惕腺样体肥大

幼儿睡觉时打呼噜，常被误以为是“睡得香”。但医疗专家可不这样看，因为这有可能是腺样体肥大的病症表现。如果长期不治疗，甚至会引起孩子记忆力下降、生长发育迟缓等问题。

重庆医科大学附属儿童医院耳鼻咽喉头颈外科主任姚红兵说，腺样体也叫咽扁桃体、增殖体，是位于鼻咽部的一种淋巴组织。因炎症刺激，就可能出现腺样体肥大，导致鼻咽腔狭窄，进而导致幼儿睡觉时打呼噜，睡眠质量差。

腺样体肥大病症如果一直拖延治疗，还有可能导致脑缺氧，从而引起脑发育不健全，孩子会出现记性差、注意力不集中、学习有障碍等问题。“因腺样体肥大，孩子需长期张口呼吸，也可能使正处于发育阶段的幼儿上颌骨变长、下颌下垂、鼻唇沟变浅、面部表情呆板，这也被称为腺样体面容。”姚红兵告诉记者。

专家介绍，幼儿如果被确诊为腺样体肥大，如果病情较轻，可采用药物治疗。但如果出现睡眠呼吸障碍、慢性鼻炎、生长发育不良、腺样体面容等较重病症表现，根据情况建议实施手术治疗。